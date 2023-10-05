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Граждане какой страны владеют самыми большими финансовыми активами

Рейтинг стран по размеру финансовых активов на душу населения.

сегодня, 17:55
Автор:
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Slava Kot
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Согласно рейтингу финансовых активов от страховой компании Allianz больше всего денег имеют американцы, дальше идут швейцарцы и датчане.

Граждане какой страны владеют самыми большими финансовыми активами

Граждане какойстраны владеют крупнейшими финансовыми активами. Фото из открытых источников

Немецкая страховая компания опубликовала свой ежегодный рейтинг Allianz Global Wealth Report 2023, определяющий страны по размеру финансовых активов на душу населения. Под финансовыми активами подразумеваются банковские депозиты, страховые требования, ценные бумаги и прочее.


Нацией со статистически самым высоким богатством на душу населения являются Соединенные Штаты. В среднем у каждого гражданина США 253,4 тыс. долларов чистых финансовых активов, то есть уже с вычисленными налогами и сборами.

На втором месте оказались граждане Швейцарии – 238,7 тыс. долларов, а третья позиция у Дании – 163,8 тыс. долларов финансовых активов приходится на каждого гражданина этой страны.

Украина не попала в 50 стран ежегодного рейтинга Allianz Global Wealth Report 2023. Великобритания оказалась на 14 позиции – 88,3 тыс., Германия на 19 месте – 63,5 тыс., а Польша на 38 – 11,2 тыс. долларов активов на душу населения. Посмотреть рейтинг 20 стран по размеру финансовых активов на душу населения можно ниже:

Граждане какой страны владеют самыми большими финансовыми активами - фото 2

В целом компания Allianz наблюдает значительное падение общих финансовых активов по показателям 2022 года на 2,7%. Это самое большое снижение со времен финансового кризиса 2008 года.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о самых безопасных странах мира. Тройка лидеров состоит исключительно из европейских стран, а лидером стало государство, побеждающее в этом рейтинге уже в 15-е.

Также "Комментарии" писали о странах, откуда убегает самое большое количество миллионеров. В рейтинг попали также Украина и Россия, начавшая полномасштабное вторжение.



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Источник: https://www.allianz.com/en/economic_research/publications/allianz-global-wealth-report-2023.html
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