Национальный банк Украины (НБУ) установил официальный курс гривни к доллару на 9 июля на уровне 26,95 грн за доллар, в то же время курс гривни к евро на четверг установлен на уровне 30,43 грн за евро. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.



Официальный курс доллара за последний банковский день вырос на 2 копейки – по состоянию на сегодня курс гривны к доллару был установлен на уровне 26,93 грн за доллар. В то же время официальный евро в течение последнего банковского дня подорожал на 3 копейки – по состоянию на 8 июля курс был установлен на уровне 30,40 грн за евро.

Также Нацбанк установил курс банковских металлов на 9 июля. Стоимость золота установлена на уровне 48 600,38грн за унцию, что на 670,11 грн больше, чем днем ранее. Курс серебра установлен на уровне 497,45 грн за унцию – на 9,26 грн больше, чем на 8 июля. Стоимость платины в четверг будет на уровне 22 759,65 грн за унцию, что на 366,07 грн больше, чем сегодня.

Кроме того, курс Bitcoin по состоянию на вечер среды составляет 9331 долл.

Напомним, доля государственного сектора в экономике Украины за первый квартал 2020 года составляла 11,8%, а это значит, что государство контролирует именно такой процент национальной экономики.

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