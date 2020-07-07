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Главная Новости Бизнес финансы Гривня укрепляется: Нацбанк обновил курс валют и ценных металлов
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Гривня укрепляется: Нацбанк обновил курс валют и ценных металлов

Официальные курсы валют и ценных металлов просели на фоне гривни в течение последнего банковского дня

сегодня, 16:18
Автор:

Татьяна Веремеева
Гривня укрепляется: Нацбанк обновил курс валют и ценных металлов

Национальный банк Украины (НБУ) установил официальный курс гривны к доллару на 8 июля на уровне 26,93 грн за доллар, в то же время курс гривны к евро на среду установлен на уровне 30,40 грн за евро. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Официальный курс доллара за последний банковский день снизился на 20 копеек – по состоянию на сегодня курс гривны к доллару был установлен на уровне 27,13 грн за доллар. В то же время официальный евро в течение последнего банковского дня подешевел на 32 копейки – по состоянию на 7 июля курс был установлен на уровне 30,72 грн за евро.

Также Нацбанк установил курс банковских металлов на 8 июля. Стоимость золота установлена на уровне 47 930,27 грн за унцию, что на 433,19 грн меньше, чем днем ранее. Курс серебра установлен на уровне 488,19 грн за унцию – на 7,48 грн меньше, чем на 7 июля. Стоимость платины в среду будет на уровне 22 393,58грн за унцию, что на 66,14 грн меньше, чем сегодня.

Кроме того, курс Bitcoin по состоянию на вечер вторника составляет 9281,5 долл.

Напомним, сегодня Европейский Союз осуществил прямую выплату в размере более 11,5 млн евро в государственный бюджет Украины для преодоления последствий от коронавируса COVID-19. Указанные средства направлены на поддержку дальнейшего развития системы государственного управления в Украине, в частности, для повышения ее эффективности и устойчивости в условиях кризиса, вызванного COVID-19.


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