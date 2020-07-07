Украина получила транш от Евросоюза для наполнения бюджета в условиях карантина

Сегодня Европейский Союз осуществил прямую выплату в размере более 11,5 млн евро в государственный бюджет Украины для преодоления последствий от коронавируса COVID-19. Об этом сообщается на сайте ЕС в Украине.

Так, указанные средства направлены на поддержку дальнейшего развития системы государственного управления в Украине, в частности - для повышения ее эффективности и устойчивости в условиях кризиса, вызванного COVID-19.

"Реформа государственного управления является одной из ключевых реформ, проводимых в Украине, и Европейский Союз продолжает поддерживать соответствующие усилия путем распространения знаний, лучших практик и предоставления существенной финансовой помощи. Сейчас как никогда важно обеспечить соблюдение основных принципов публичного управления, подотчетности и прозрачности для получения и укрепления доверия граждан и бизнеса к государственным институтам, и тем самым способствовать более быстрому восстановлению после тяжелого кризиса в сферах здоровья и экономики", - указал европейский посол Матти Маасикас.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о заявлении экс-главы Нацбанка Якова Смолия об одной из причин своего увольнения с данного поста.

"Во время очередного совещания кто-то бросал месседж: почему, например, Национальный банк Украины не может помочь закрыть дыры в бюджете страны? Все страны так делают - Соединенные Штаты Америки, Германия и Китай. Мы пытались им объяснить причину. Их валюты - свободно конвертируемые, входят в корзину МВФ. Они могут спокойно печатать, потому что их доллары быстро скупят", - объяснил Смолий.





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