Громкий бизнес-скандал вокруг компании "Агродом": цена вопроса 10 млн долларов

Уже на протяжении двух лет в Украине наблюдается тенденция к оттоку инвестиции. В Европейской бизнес-ассоциации считают, что инвестиционная привлекательность нашей страны ухудшается, в первую очередь, из-за бюрократии, коррупции и кумовства. В такой ситуации инвестору отстоять в судах законные интересы шансов мало. Один из недавних примеров – громкий бизнес-конфликт вокруг компании "Агродом".

Агродом. Фото: из открытых источников

Об этом говорится в сюжете программы "Подробности", которая выходит на телеканале "Интер".

Ранее предприятие "Агродом" принадлежало нардепу Валерию Давыденко, который погиб в 2020 году. Еще при жизни он взял кредит на сумму 11 млн долларов у компании Kernel. В договоре указано, что в случае невозврата долга управление "Агродомом", должно перейти под крыло кредитодателя. Так и произошло.

"В 2020 году со стороны заемщика произошел дефолт по уплате процентов, что привело к обязательствам досрочного погашения кредита. Такие обстоятельства имели следствием прекращения обязательства Kernel по обратной продаже доли в пользу матери Валерия Давиденко", – говорится в официальном заявлении компании Kernel.

Однако сейчас вдова и мать нардепа решили вернуть себе управление над компанией и обвиняют Kernel в якобы рейдерском захвате. Они развернули целую информкампанию, с их подачи открыто более полусотни уголовных дел в отношении Kernel и его руководства.

Впрочем, семья Давыденко не единственные заинтересованные лица. Согласно данным из открытых реестров, среди бенефициаров, до марта этого года числился Александр Бедриковский, сын экс-заместителя министра внутренних дел Владимира Бедриковского (занимал высокие посты в МВД и ГПУ во времена Юрия Луценко), который до сих пор работает в прокуратуре.

Как информирует издание "Апостроф", именно Бедриковский-старший еще при жизни Давыденко вложил в компанию "Агродом" 15 млн долл., сделав своего сына соучредителем. Долю сына Бедриковский-старший уже продал, но влияние на предприятие сохранил.

"Долей 12,5%, которая якобы принадлежит матери покойного Давыденко, на самом деле тоже обладает Бедриковский. Именно поэтому он требует от Kernel 10 млн долл", – пишет "Апостроф".

Как отметили журналисты Интера, Владимир Бедриковский – человек не бедный. Вместе с женой в 2019 году, согласно декларации, он заработал 4 млн грн. Столько же находится на счетах в банках. Бедриковский-старший ездит на автомобиле почти за 2 млн грн и живет в особняке на 500 квадратов. При этом информации о сыне нет ни в его декларации, ни в других открытых источниках. Журналисты пытались связаться с Бедриковским-младшим. Однако им никто так и не ответил.

Семья Давыденко предпринимала попытки обжаловать продажу "Агродома" компании Kernel через Антимонопольный комитет. В рассмотрении заявления им отказали из-за отсутствия доказательных документов на управление. Однако развитие конфликта продолжается в судах.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!