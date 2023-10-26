Хитрость или просто пшик: что скрывается за решением НБУ резко снизить учетную ставку

Нацбанк принял решение резко снизить учетную ставку. С 27 октября она будет на уровне 16%. В июле учетка снизилась до 22%, а с 15 сентября – до 20% годовых. Как сообщил замглавы Нацбанка Сергей Николайчук, следующее снижение учетной ставки планируется уже в декабре. О чем говорят такие шаги НБУ? Что происходит в украинской экономике, на валютно-финансовом рынке? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.

НБУ. Фото: из открытых источников

Снижая ставку, НБУ автоматически уменьшает платежи Минфина по ОВГЗ

Экономист, член общества финансовых аналитиков, экс-член Совета НБУ Виталий Шапран называет такое снижение ставки НБУ техническим, исключительно в интересах правительства.

"Дело в том, что ставки по рефинансированию банков и по депозитным сертификатам НБУ остались неизменными, – поясняет он. – Напомню, что в портфеле НБУ есть немалая доля ОВГЗ, доходность по которым привязана была именно к учетной ставке. Поэтому, снижая ставку, НБУ автоматически уменьшает платежи Минфина по этим ОВГЗ".

По мнению эксперта – это небольшая уступка для правительства воюющей страны. Но позитив в том, акцентирует он, что изменения начались.

"Интересно, что в официальной коммуникации по ставке НБУ стыдливо умолчал о своей уступке правительству, традиционно пугая нас "риском высокой инфляции" и вспомнив об изменениях в системе операционного дизайна, – отмечает Виталий Шапран. – Впрочем, я думаю, что в правительстве заметят эту уступку. По предварительным расчетам, экономия для бюджета составит около 1 млрд грн".

Заявление ни о чём

Экономический̆ эксперт, президент Инвестиционной группы "УНИВЕР" Тарас Козак рассуждает следующим образом:

"За этим снижением учетной ставки не стоит ничего. Просто – пшик. Следует понимать, что учетная ставка – это такой якорь, к которому привязываются другие ставки. А именно – ставка на овернайт (когда НБУ берет средства до следующего рабочего дня), ставка по депозитам для банков, по кредитам для банков. В этот раз Нацбанк сменил показатель якоря, не меняя остальные ставки. Так что это просто заявление ни о чём".

Более интересны, по мнению эксперта, другие данные, которые сегодня привел НБУ. К примеру, что он снижает ожидаемую инфляцию этого года с нынешних 7,1% до примерно 5,8%. В будущем году она тоже будет менее 10%, хоть были более негативные ожидания.

Плюс – Нацбанк существенно улучшил показатель роста ВВП в этом году, ожидая его на уровне 5% (ранее было в районе 3%). Это хорошая новость, уверен Тарас Козак, акцентируя, что НБУ имеет достаточное количество данных, чтобы четко прогнозировать такие показатели.

После чего ничего особого не последовало. Колебания были буквально на копейки. Причем, почему произошли даже эти колебания – рынок не понимает… Теперь – заявление о смене учетной ставки, за чем в таком виде тоже нет никаких весомых последствий. Такое впечатление, что НБУ снижает уровень доверия к своим решениям. Потому что подчеркивает что-то не особо существенное", – констатирует эксперт. "Я не знаю, почему регулятор учетную ставку снизил, а остальные – нет. При этом, НБУ совершает в этом месяце второе подобное малопонятное действие. Напомню, что в начале октября он уже сменил фиксированный курс на так называемую гибкую регуляцию

Ответ на вопрос, почему же снизили ставку, кроется в трех причинах

Владелец медиа-холдинга "Комментарии" Виктор Гольдский отмечает, на вопрос – Нацбанк снизил учетную ставку до 16% – хорошо это или плохо, можно ответить коротко: "Это никак".

"Все равно, какую ставку устанавливает НБУ, поскольку в украинских реалиях она никаким образом не является инструментом монетарной политики, направленном на изменение экономической ситуации в стране. Во-первых, ставки по депозитным сертификатам остались прежними. Следовательно, банки будут зарабатывать даже больше, чем зарабатывали. Во-вторых, ставка рефинанса составляет 22%. То ли такой уровень инфляции определил для себя НБУ, то ли пытается таким образом ввязать излишне напечатанную гривну. В-третьих, реальные процентные ставки по кредитам в банках никак не подвязаны к уровню учетной ставки", – отметил эксперт.

По его мнению, ответ на вопрос, почему же снизили ставку, кроется в трех причинах.

1. Пиар – смотрите, какие все молодцы, экономика возрождается и прочая лабуда.

2. Надо что-то делать с излишней денежной массой. Гривны напечатано столько, что она из всех карманов торчит. И, если ее не связать, то будем курс доллара, как в лихие 90-е, по часам сверять. Поэтому надежда на то, что физики, да и юр.лица, начнут активнее кредиты брать и тем самым давление денежной массы уменьшать.

3. Ну, и самая невероятная — НБУ пошел навстречу Минфину: Нацбанк является основным держателем ОВГЗ, а их обслуживание привязано к размеру УС. Таким образом, снизив учетную ставку, НБУ сэкономил Минфину "круглую цифру".



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