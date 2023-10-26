Хитрость или просто пшик: что скрывается за решением НБУ резко снизить учетную ставку

Нацбанк принял решение резко снизить учетную ставку. С 27 октября она будет на уровне 16%. В июле учетка снизилась до 22%, а с 15 сентября – до 20% годовых. Как сообщил замглавы Нацбанка Сергей Николайчук, следующее снижение учетной ставки планируется уже в декабре. О чем говорят такие шаги НБУ? Что происходит в украинской экономике, на валютно-финансовом рынке? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.
НБУ. Фото: из открытых источников
Снижая ставку, НБУ автоматически уменьшает платежи Минфина по ОВГЗ
Экономист, член общества финансовых аналитиков, экс-член Совета НБУ Виталий Шапран называет такое снижение ставки НБУ техническим, исключительно в интересах правительства.
"Дело в том, что ставки по рефинансированию банков и по депозитным сертификатам НБУ остались неизменными, – поясняет он. – Напомню, что в портфеле НБУ есть немалая доля ОВГЗ, доходность по которым привязана была именно к учетной ставке. Поэтому, снижая ставку, НБУ автоматически уменьшает платежи Минфина по этим ОВГЗ".
По мнению эксперта – это небольшая уступка для правительства воюющей страны. Но позитив в том, акцентирует он, что изменения начались.
"Интересно, что в официальной коммуникации по ставке НБУ стыдливо умолчал о своей уступке правительству, традиционно пугая нас "риском высокой инфляции" и вспомнив об изменениях в системе операционного дизайна, – отмечает Виталий Шапран. – Впрочем, я думаю, что в правительстве заметят эту уступку. По предварительным расчетам, экономия для бюджета составит около 1 млрд грн".
Заявление ни о чём
Экономический̆ эксперт, президент Инвестиционной группы "УНИВЕР" Тарас Козак рассуждает следующим образом:
"За этим снижением учетной ставки не стоит ничего. Просто – пшик. Следует понимать, что учетная ставка – это такой якорь, к которому привязываются другие ставки. А именно – ставка на овернайт (когда НБУ берет средства до следующего рабочего дня), ставка по депозитам для банков, по кредитам для банков. В этот раз Нацбанк сменил показатель якоря, не меняя остальные ставки. Так что это просто заявление ни о чём".
Более интересны, по мнению эксперта, другие данные, которые сегодня привел НБУ. К примеру, что он снижает ожидаемую инфляцию этого года с нынешних 7,1% до примерно 5,8%. В будущем году она тоже будет менее 10%, хоть были более негативные ожидания.
Плюс – Нацбанк существенно улучшил показатель роста ВВП в этом году, ожидая его на уровне 5% (ранее было в районе 3%). Это хорошая новость, уверен Тарас Козак, акцентируя, что НБУ имеет достаточное количество данных, чтобы четко прогнозировать такие показатели.
"Я не знаю, почему регулятор учетную ставку снизил, а остальные – нет. При этом, НБУ совершает в этом месяце второе подобное малопонятное действие. Напомню, что в начале октября он уже сменил фиксированный курс на так называемую гибкую регуляцию
. После чего ничего особого не последовало. Колебания были буквально на копейки. Причем, почему произошли даже эти колебания – рынок не понимает… Теперь – заявление о смене учетной ставки, за чем в таком виде тоже нет никаких весомых последствий. Такое впечатление, что НБУ снижает уровень доверия к своим решениям. Потому что подчеркивает что-то не особо существенное", – констатирует эксперт.
Ответ на вопрос, почему же снизили ставку, кроется в трех причинах
Владелец медиа-холдинга "Комментарии" Виктор Гольдский отмечает, на вопрос – Нацбанк снизил учетную ставку до 16% – хорошо это или плохо, можно ответить коротко: "Это никак".
"Все равно, какую ставку устанавливает НБУ, поскольку в украинских реалиях она никаким образом не является инструментом монетарной политики, направленном на изменение экономической ситуации в стране. Во-первых, ставки по депозитным сертификатам остались прежними. Следовательно, банки будут зарабатывать даже больше, чем зарабатывали. Во-вторых, ставка рефинанса составляет 22%. То ли такой уровень инфляции определил для себя НБУ, то ли пытается таким образом ввязать излишне напечатанную гривну. В-третьих, реальные процентные ставки по кредитам в банках никак не подвязаны к уровню учетной ставки", – отметил эксперт.
По его мнению, ответ на вопрос, почему же снизили ставку, кроется в трех причинах.
1. Пиар – смотрите, какие все молодцы, экономика возрождается и прочая лабуда.
2. Надо что-то делать с излишней денежной массой. Гривны напечатано столько, что она из всех карманов торчит. И, если ее не связать, то будем курс доллара, как в лихие 90-е, по часам сверять. Поэтому надежда на то, что физики, да и юр.лица, начнут активнее кредиты брать и тем самым давление денежной массы уменьшать.
3. Ну, и самая невероятная — НБУ пошел навстречу Минфину: Нацбанк является основным держателем ОВГЗ, а их обслуживание привязано к размеру УС. Таким образом, снизив учетную ставку, НБУ сэкономил Минфину "круглую цифру".
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