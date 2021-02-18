Игорный бизнес в Украине: в каких городах появятся легальные казино

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Таисия Ерохина
В Украине в 11
отелях появятся легальные казино. Об этом в своем блоге на
портале "Комментарии" сообщил политолог, эксперт, журналист Кирилл Сазонов.
Фото из открытых источников
Так, Комиссия по
регулированию азартных игр и лотерей (КРАИЛ) выдала разрешение на помещение для
организации азартных игр 11 отелям в Украине. Разрешение получили отели в таких
городах:
- Киев ("Лыбидь",
"Турист", "Русь" и "Опера"),
- Белая Церковь (City Park
Hotel),
- Винница ("Франция"),
- Ровно ("Украина"),
- Львов ("Львив"
и Grand Hotel Lviv),
- Одесса
(Gagarinn),
- Харьков ("Харьков").
Кроме того, еще
семь отелей получили отказ из-за проблем с документами. Эксперт считает, что эти
недостатки они устранят в ближайшее время и успешно пройдут процедуру
регистрации.
Как сообщил
Сазонов, открыть казино в Украине стоит более 20 миллионов гривен. Кроме того,
затраты предполагаются на аренду помещения, зарплаты сотрудников, налоги и отчисления
в Пенсионный фонд.
Сазонов
напоминает, что это решение было принято бессменным лидером "Батькивщины" Юлией
Тимошенко, которая тогда была премьером.
Решение же о
легализации игорного бизнеса в Украине, по прогнозам Сазонова, уже в этом году
принесет в бюджет миллионы гривен и создаст рабочие места в легальном секторе.
Напомним, ранее эксперт
назвал главную проблему на
рынке азартных игр в Украине.
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