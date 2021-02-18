Игорный бизнес в Украине: в каких городах появятся легальные казино

В Украине в 11 отелях появятся легальные казино. Об этом в своем блоге на портале "Комментарии" сообщил политолог, эксперт, журналист Кирилл Сазонов.

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Так, Комиссия по регулированию азартных игр и лотерей (КРАИЛ) выдала разрешение на помещение для организации азартных игр 11 отелям в Украине. Разрешение получили отели в таких городах:

- Киев ("Лыбидь", "Турист", "Русь" и "Опера"),

- Белая Церковь (City Park Hotel),

- Винница ("Франция"),

- Ровно ("Украина"),

- Львов ("Львив" и Grand Hotel Lviv),

- Одесса (Gagarinn),

- Харьков ("Харьков").

Кроме того, еще семь отелей получили отказ из-за проблем с документами. Эксперт считает, что эти недостатки они устранят в ближайшее время и успешно пройдут процедуру регистрации.

Как сообщил Сазонов, открыть казино в Украине стоит более 20 миллионов гривен. Кроме того, затраты предполагаются на аренду помещения, зарплаты сотрудников, налоги и отчисления в Пенсионный фонд.

"Разрешения получили 11 отелей, еще 7 в очереди, дальше будет больше, — прогнозирует политолог. — И все официально заплатят в бюджет. Не за крышу правоохранителям и чиновникам, а напрямую в казну Украины. А теперь вопрос – сколько мы потеряли денег с 2009 года, когда правительство просто запретило легальную работу всех казино и игровых залов в Украине. Двадцать лет. Десятки миллиардов".

Сазонов напоминает, что это решение было принято бессменным лидером "Батькивщины" Юлией Тимошенко, которая тогда была премьером.

"Именно ваше решение в чистом виде наказало Украину на десятки миллиардов гривен", — считает эксперт.

Решение же о легализации игорного бизнеса в Украине, по прогнозам Сазонова, уже в этом году принесет в бюджет миллионы гривен и создаст рабочие места в легальном секторе.

Напомним, ранее эксперт назвал главную проблему на рынке азартных игр в Украине.

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