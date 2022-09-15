Илон Маск, Джефф Безос, Билл Гейтс и 7 других миллиардеров потеряли 50 миллиардов долларов за один день

Десятка самых богатых людей мира за один день потеряла около 50 миллиардов долларов. Это эффект от падений на бирже. Об этом пишет издание Finance.yahoo ссылаясь на Bloomberg Billionaires Index.



Илон Маск, Джефф Безос, Билл Гейтс потеряли 50 миллиардов долларов. Фото из открытых источников

Из-за падения акций Tesla на 4% состояние Илона Маска сократилось на 8 миллиардов долларов. Джефф Безос потерял почти 10 миллиардов долларов после того, как акции Amazon потеряли 7%. Основатели Google Ларри Пейдж и Сергей Брин потеряли около 5 миллиардов долларов каждый из-за падения курса акций поискового гиганта на 6%.

Падение акций Microsoft на 5% привело к тому, что соучредитель титана программного обеспечения Билл Гейтс потерял 3 миллиарда долларов, а состояние Марка Цукерберга упало на 6 миллиардов долларов из-за падения курса акций Meta.

За год совокупные ресурсы этих десяти бизнесменов уменьшились на 295 миллиардов долларов, или на 20%. Это свидетельствует о повсеместном падении стоимости акций на фоне роста опасений относительно инфляции и потенциального коллапса рынка. Несмотря на это, их совокупное состояние все еще приближается к 1,2 триллиона долларов, и они все еще входят в 20 самых богатых людей мира.

Всего во вторник состояние восьми из 10 самых богатых людей в списке упало. Рост стоимости активов продемонстрировали лишь два индийских миллиардера Гаутам Адани и Мукеш Амбани. С начала января состояние Адани выросло примерно на 70 миллиардов долларов, а Амбани — примерно на 4 миллиарда долларов.

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