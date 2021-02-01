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Главная Новости Бизнес финансы Илон Маск повысил стоимость криптовалюты одним словом в Twitter (фото)
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Илон Маск повысил стоимость криптовалюты одним словом в Twitter (фото)

Стоимость биткоина возросла на 15,7 процента после того, как Илон Макс изменил описание своей страницы

сегодня, 09:25
Автор:

Кириєнко Анна

Маск настолько могущественный, что может одним словом в Twitter повысить стоимость биткоина. На это обратило внимание издание Coindesk.

Илон Маск повысил стоимость криптовалюты одним словом в Twitter (фото)

Одно слово Илона Маска повысило стоимость биткоина. Фото: overclockers.ru

Онлайн-журнал заметил, что сразу после того, как Маск добавил в описание своего Twitter-аккаунта хэштег #bitcoin, стоимость этой криптовалюты выросла на 15,7%. Произошло это буквально за 10-15 минут.

Причем цена криптовалюта выросла на 15,7 процента.

Это не единственный случай, когда слово или фраза Илона Маска влияли на виртуальную валюту. Ранее, издание Reuters отмечало, что зимой прошлого года Маск легко намекнул на конвертацию баланса Tesla в биткоины и оставил положительные отзывы об игре Cyberpunk 2077.

После этого выросла стоимость криптовалюты. Также акции разработчика известной игры выросли на 19 процентов.

Илон Маск повысил стоимость криптовалюты одним словом в Twitter (фото) - фото 2

Напомним, что ранее президент Украины Владимир Зеленский неофициально пригласил известного американского изобретателя Илона Маска посетить Украину. Предложение опубликовано на официальном Twitter-аккаунте главы государства. В оригинале твит написан на английском языке. Сам Маск не отреагировал на приглашение. Текст приглашения и подробности читайте на нашем сайте.

Также "Комментарии" сообщают, что украинцы отправились в Житомир, прихватив с собой картонную копию известного миллиардера, чтобы проверить, узнают ли местные жители основателя Space X, и чем его заинтересовал бы Житомир.

К сожалению, местные инженеры утверждают, что техническими ноу-хау пока Житомир точно не может похвастаться, а удивить Илона Маска могли бы разве что путешествием на машине времени, правда, в прошлое. Видеовизит можно посмотреть в нашем материале.


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Источник: https://www.coindesk.com/bitcoin-surges-to-37k-after-elon-musk-adds-crypto-to-twitter-bio
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