Илон Маск рассказал, какие валюты больше всего ему нравятся

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Татьяна Веремеева
Генеральный директор Tesla Илон
Маск написал в субботу в своем Twitter, что в
битве между фиатными деньгами (не обеспеченные золотом и другими драгоценными
металлами деньги, номинальная стоимость которых устанавливается и гарантируется
государством вне зависимости от стоимости материала, использованного для их
изготовления, – ред.) и криптовалютами он поддерживает криптовалюты. Об этом
пишет Reuters.
Илон Маск о валютных предпочтениях
Маск ранее сравнивал биткоин с
фиатными деньгами и часто публикует твиты о криптовалютах, которые влияют на
курс электронных денег.
В феврале биткоин взлетел после
того, как Tesla сообщила, что купила криптовалюту на 1,5 миллиарда долларов и
вскоре начнет принимать ее в качестве формы оплаты автомобилей.
Однако биткоин резко обвалился
после того, как миллиардер объявил в мае, что Tesla больше не будет принимать
биткоин для покупки автомобилей, ссылаясь на давно назревающие экологические
проблемы для быстрого изменения позиции компании в отношении криптовалюты.
Ранее в этом месяце он также
назвал криптовалюту "суетой" во время своего выступления в качестве
приглашенного ведущего в комедийном скетч-шоу "Saturday Night Live", что
привело к снижению курса биткоина.
Напомним, в мире наблюдается рост случаев мошенничества связанного, криптовалютой. Американская федеральная торговая комиссия заявила, что за последние пол года обладатели криптовалюты потеряли более двух миллионов долларов только на махинациях связанных с персоной Илона Маска.
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