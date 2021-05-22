Илон Маск рассказал, какие валюты больше всего ему нравятся

Генеральный директор Tesla Илон Маск написал в субботу в своем Twitter, что в битве между фиатными деньгами (не обеспеченные золотом и другими драгоценными металлами деньги, номинальная стоимость которых устанавливается и гарантируется государством вне зависимости от стоимости материала, использованного для их изготовления, – ред.) и криптовалютами он поддерживает криптовалюты. Об этом пишет Reuters.



Илон Маск о валютных предпочтениях

"Настоящая битва идет между фиатными деньгами и криптовалютами. В целом я поддерживаю последнее", – написал он в Twitter, в ответ на вопрос пользователя, который спросил его, что он думает о людях, которые злятся на него из-за криптовалют.

Маск ранее сравнивал биткоин с фиатными деньгами и часто публикует твиты о криптовалютах, которые влияют на курс электронных денег.

В феврале биткоин взлетел после того, как Tesla сообщила, что купила криптовалюту на 1,5 миллиарда долларов и вскоре начнет принимать ее в качестве формы оплаты автомобилей.

Однако биткоин резко обвалился после того, как миллиардер объявил в мае, что Tesla больше не будет принимать биткоин для покупки автомобилей, ссылаясь на давно назревающие экологические проблемы для быстрого изменения позиции компании в отношении криптовалюты.

Ранее в этом месяце он также назвал криптовалюту "суетой" во время своего выступления в качестве приглашенного ведущего в комедийном скетч-шоу "Saturday Night Live", что привело к снижению курса биткоина.

Напомним, в мире наблюдается рост случаев мошенничества связанного, криптовалютой. Американская федеральная торговая комиссия заявила, что за последние пол года обладатели криптовалюты потеряли более двух миллионов долларов только на махинациях связанных с персоной Илона Маска.

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