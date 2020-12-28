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Главная Новости Бизнес финансы Индекс оливье: сколько стоит приготовить к Новому году популярный салат
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Индекс оливье: сколько стоит приготовить к Новому году популярный салат

За год продукты стали дороже, но можно сэкономить

сегодня, 10:37
Автор:

Елизавета Черных

Совсем скоро все мы соберемся за праздничным столом, и как же обойтись без культового традиционного блюда — салата оливье? Аналитики из Украинской аграрной конфедерации подсчитали, сколько в этому году придется заплатить за продукты, из которых мы готовим салат. Эксперты рассчитывали сумму, которую придется отдать за 2 килограмма оливье. В этом году — это 152 гривны, что на 7 гривен больше, чем в 2019. 

Индекс оливье: сколько стоит приготовить к Новому году популярный салат

ФОТО: Из открытых источников

Аналитики сделали вывод, что большинство овощей, который требуются для приготовления, являются доступными для кошельков украинцев. К примеру, за год килограмм картофеля и моркови подешевели на 2,3 грн и 1,2 грн соответственно. Это значит, что килограмм картофеля сейчас стоит 9,9 грн (было 12,24 грн), моркови — 4,68 грн (было 5,9 грн). Доступнее для населения стал и зеленый лук. Его цена должна составить 17,2 грн за 100 г, что на 9,5% меньше в сравнении с 2019 годом. 

Эксперты также отмечают достаточное снижение цены на зеленый горошек. Если в прошлом году его можно было приобрести за 67,2 грн/кг., то сейчас он дешевле на 16 гривен. Таким образом килограмм горошка можно купить за 51,2 грн. Несмотря на это, в организации подчеркнули неутешительную ситуацию с отечественным горохом из-за снижения валового сбора продукции. 

Аналитики также сообщили, что в этом году достаточно подорожали соленые огурцы. В декабре 2020 года их цена выросла на 12,98 грн., и теперь за килограмм придется заплатить 95,66 грн. Также выросла цена на майонез и яйца. 

Главный ингредиент оливье — колбаса — за 2020 год подорожала на 8%. Это значит, что сейчас колбасу можно приобрести по 166,9 грн/кг, а в декабре 2019 года этот товар стоил 153,5 грн/кг. 

Однако эксперты уверяют, что на блюде можно сэкономить, заменив колбасу мясом, в частности куриным филе. Тогда 2 килограмма новогоднего блюда на всю семью будет стоить 119,6 грн. 

Ранее портал "Комментарии" рассказывал, как готовят оливье в разных странах мира. 



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Источник: https://tsn.ua/ru/groshi/indeks-olive-skolko-stoit-prigotovit-k-novomu-godu-kultovyy-salat-1695073.html
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