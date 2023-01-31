ИТ-индустрия Украины нарастила экспорт: сколько валюты отрасль принесла экономике в прошлом году

Согласно сообщению, объем экспорта увеличился на $400 миллионов по сравнению с довоенным 2021 годом. Кроме того, возросла сумма налогов, которые участники рынка уплатили в бюджет, на 4,4 миллиарда гривен или на 16% по сравнению с показателем прошлого года. Так, по состоянию на 1 января 2023 года сумма налогов и сборов в сводный бюджет Украины, уплаченный ИТ-бизнесом, составляет 32,2 миллиарда гривен. При этом увеличилось количество налогоплательщиков по ИТ-КВЭДам, а именно, физических лиц-предпринимателей.

Фото из открытых источников.





В сообщении отмечается, что именно благодаря сохранению темпов роста, работающий ИТ-бизнес поддерживает экономику и Вооруженные силы Украины, создает новые рабочие места во время войны, вместе с тем реализует гуманитарные инициативы и таким образом вносит свой вклад в Победу над врагом.





"Цифра более чем в семь миллиардов долларов от экспорта компьютерных услуг уникальна еще тем, что это самый большой показатель за всю историю существования украинской ИТ-отрасли, который был достигнут именно во время войны", — цитирует пресс-служба Константина Васюка, исполнительного директора IT Ukraine Association.





Он также отметил, что такие результаты были ожидаемыми, ведь компании предпринимают меры, необходимые для поддержания непрерывности работы бизнеса и создания условий безопасности ИТ-специалистов.





Ранее мы писали, что в январе этого года техногиганты сократили рекордное количество работников – 68 500 айтишников потеряли работу. Впрочем, до Украины мировая волна сокращений еще не докатилась, считает управляющая партнерша рекрутингового агентства CNA International IT Таисия Млюзан. Мол, масштабные увольнения ИТ-игрокы еще в принципе не начинали, но есть вероятность, что они стартуют в феврале 2023-го и будут продолжаться весь год.

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