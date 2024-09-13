Изменения в пенсионном законодательстве: больше не будет отказов из-за неправильных заявлений

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Амбарцумян Анна
Верховная Рада Украины сделала важный шаг навстречу украинским пенсионерам. Парламентарии зарегистрировали законопроект №11524-1, который имеет целью упростить процедуру оформления пенсии и избежать безосновательных отказов.
Оформление пенсии. Фото из открытых источников
Суть инициативы состоит в том, чтобы лишить пенсионеров необходимости соблюдать жесткие формальные требования при подаче заявлений. На сегодняшний день любая незначительная ошибка в заполнении документа может привести к затягиванию процесса назначения пенсии или даже к полному отказу. Новый законопроект направлен на устранение такой практики.
Авторы документа делают акцент на содержании заявления, а не на его форме, что позволит избежать бюрократических препятствий. Нововведения направлены на:
Упрощение процесса подачи заявлений для назначения или перерасчета пенсий.
Обеспечение своевременных выплат без задержек из-за формальных ошибок.
Повышение уровня правовой защиты пенсионеров.
Стабилизация и эффективная работа государственных органов социальной защиты.
Целью законопроекта является повышение доверия к пенсионной системе и обеспечение стабильности в выплатах пенсий.
Напомним, пенсионная реформа обсуждается в Верховной Раде уже достаточно давно, однако этот вопрос остается актуальным из-за своей сложности и многочисленных рисков. Учитывая, что реформа охватывает широкий спектр участников, целесообразно неоднократно обсуждать детали и корректировать их.
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