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Изменения в пенсионном законодательстве: больше не будет отказов из-за неправильных заявлений

Верховная Рада предлагает оградить пенсионеров от бюрократических отказов в пенсиях

сегодня, 13:03
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Автор:
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Амбарцумян Анна

Верховная Рада Украины сделала важный шаг навстречу украинским пенсионерам. Парламентарии зарегистрировали законопроект №11524-1, который имеет целью упростить процедуру оформления пенсии и избежать безосновательных отказов.

Изменения в пенсионном законодательстве: больше не будет отказов из-за неправильных заявлений

Оформление пенсии. Фото из открытых источников

Суть инициативы состоит в том, чтобы лишить пенсионеров необходимости соблюдать жесткие формальные требования при подаче заявлений. На сегодняшний день любая незначительная ошибка в заполнении документа может привести к затягиванию процесса назначения пенсии или даже к полному отказу. Новый законопроект направлен на устранение такой практики.

На сегодняшний день формальные недостатки в оформлении заявлений, в частности их несоответствие утвержденной форме, могут приводить к отказу в назначении пенсии или задержке в ее начислении. Этот подход не учитывает интересы заявителей, которые могут не обладать достаточным знанием или ресурсами для правильного заполнения всех формальных документов, особенно в условиях сложной бюрократической системы. В частности, это касается пожилых людей, людей с ограниченными возможностями, и других уязвимых категорий населения, наиболее нуждающихся в поддержке со стороны государства, – говорится в пояснительной записке к закону.

Авторы документа делают акцент на содержании заявления, а не на его форме, что позволит избежать бюрократических препятствий. Нововведения направлены на:

  • Упрощение процесса подачи заявлений для назначения или перерасчета пенсий.

  • Обеспечение своевременных выплат без задержек из-за формальных ошибок.

  • Повышение уровня правовой защиты пенсионеров.

  • Стабилизация и эффективная работа государственных органов социальной защиты.

Целью законопроекта является повышение доверия к пенсионной системе и обеспечение стабильности в выплатах пенсий.

Напомним, пенсионная реформа обсуждается в Верховной Раде уже достаточно давно, однако этот вопрос остается актуальным из-за своей сложности и многочисленных рисков. Учитывая, что реформа охватывает широкий спектр участников, целесообразно неоднократно обсуждать детали и корректировать их.



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Источник: https://itd.rada.gov.ua/billInfo/Bills/Card/44867
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