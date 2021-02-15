Кабмин упростил критерии для получения ипотеки - условия оформления

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Кириєнко Анна
С сегодняшнего дня в Украине можно будет получить ипотеку по упрощенным критериям. Кабинет министров Украины принял предложенные Минфином изменения к Порядку удешевления стоимости ипотечных кредитов. Об этом сообщается на Фейсбук-странице Министерства финансов Украины.
Доступная ипотека - Кабмин упростил критерии ее получения. Фото: 24tv.ua
Власть исключила определения категорий лиц, которые могут быть заемщиками.
Ранее, чтобы получить ипотеку, нужно было находиться на квартирном учете, быть молодой семьей, внутренне перемещенным лицом, научно-педагогическим работником, медиком или работником бюджетной сферы. Теперь эти требования отменяются.
Также правительство отменило требование о непревышении обеспечения жильем на уровне 13,65 метра квадратных на одного члена семьи или проживания в общежитии жителями аварийных и ветхих домов.
Таким образом власть надеется сделать ипотеку доступной для большего количества граждан.
Напомним, что украинцы смогут брать ипотеку под 7 процентов. Программа "Доступная ипотека" под 7 процентов была создана Министерством финансов по инициативе главы государства Владимира Зеленского.
Напомним, что в Украине с первого июля планируют запустить рынок земли, главной задачей которого станет дерегулирования в сфере землеустройства и передача коммунальных земель общинам. Однако вокруг будущего нововведения уже образовалось множество мифов. Развеять их и прояснить ситуацию смог старший советник по вопросам земельных отношений проекту USAID АГРО Павел Кулинич. Детали читайте в нашем материале.
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