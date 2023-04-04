Как изменилось состояние богатейших людей Украины за время войны, - Forbes

Всего в рейтинг попали пять украинских долларовых миллиардеров. Редакция Forbes Ukraine обновила оценки их состояния вместе с американскими коллегами, пишут "Комментарии".



Forbes USA обновил оценку состояния богатейших людей мира

Богатейшим украинцем остается Ринат Ахметов. Оценка его состояния выросла с апреля прошлого года на $1,5 млрд – до $5,7 млрд, прежде всего благодаря учету $1,886 млрд дивидендов, выплаченных компанией "Метинвест" главному бенефициару по итогам 2021 года. Однако, если сравнивать с февралем 2022 года, разница в состоянии самого богатого украинца драматична: с начала войны он потерял $8 млрд. В глобальном списке Ахметов занял 445 место.

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Также в рейтинг попали Виктор Пинчук ($2,1 млрд), Вадим Новинский ($1,4 млрд), Константин Жеваго ($1,3 млрд) и Геннадий Боголюбов ($1,1 млрд).

77% состояния Виктора Пинчука – кэш и активы за пределами Украины. Самым дорогим из его украинских активов остается Interpipe.

Оценка состояния Вадима Новинского учитывает наложенные на него санкции и состоит более чем на 2/3 из денежных средств, большинство из которых ($622 млн) – упомянутые выше дивиденды "Метинвеста" за 2021 год.

Суммарное состояние этих пяти миллиардеров – $11,6 млрд.





Соучредители Grammarly Максим Литвин и Алексей Шевченко, которые учились в Киеве, но уехали из Украины еще в нулевых, отмечены в рейтинге как граждане Канады. Их состояние оценено по $2,2 млрд. В компании уже несколько лет называют оценки Forbes недостоверными, в то же время не предоставляя альтернативных данных для расчетов.

Игорь Коломойский в рейтинге указан как гражданин Израиля. Его состояние за год осталось неизменным – $1 млрд.

Александр и Галина Гереги не попали в список, несмотря на то, что их состояние оценивается в $1,2 млрд – семьи в глобальном рейтинге учитываются только в случае, когда состояние каждого из членов семьи превышает $1 млрд.

Суммарное состояние украинцев-миллиардеров, учитывая основателей Grammarly, семью Герег и Игоря Коломойского, может достигнуть $18,2 млрд. С такой суммой можно было бы занять 92-е место в глобальном списке.

Единственным украинцем, потерявшим статус миллиардера, стал соучредитель Revolut Влад Яценко. Forbes USA провел переоценку необанка, существенно снизив его стоимость, после чего состояние Яценко упало с $1,1 млрд до $500 млн.

А возглавили глобальный список Бернар Арно с семьей ($211 млрд), Илон Маск ($180 млрд) и Джефф Безос ($114 млрд).

Напомним, "Комментарии" писали, что в последнее время происходят значительные и частые изменения в рейтинге самых богатых людей мира. Мировой кризис, война в Украине и значительные изменения акций крупных копаний влияют на активы самых богатых людей мира.

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