По словам председателя Ассоциации специалистов по недвижимости (риэлторов) Юрия Питы, до конца 2021 года существенных изменений на рынке аренды недвижимости украинцам ожидать не стоит. Кроме того, в прошлом месяце в сегменте аренды в крупных городах страны спрос был реализован более чем на 90%, поэтому практически сформировалась стоимость на несколько месяцев вперед. Об этом эксперт сказал в комментарии ТСН.

Как изменятся цены на аренду жилья в Украине до конца года: ответ эксперта - фото из открытых источников

Согласно данным АСНУ, средний рост цен на аренду жилья в Украине составлял порядка 5-10%, в зависимости от города, локации, состояния дома, качества выполненных ремонтных работы и т.д. Однако дороже всего арендованное жилье обойдется в столице, Днепре, Одессе, Харькове и Львове. В этих городах был зафиксирован наибольший рост цены — на 10%.

Президент АСНУ подчеркнул, что в ближайшее время существенных изменений ценников на аренду квартир в стране не предвидится.

"Малогабаритное жилье советской застройки, которое пользуется спросом у 60-65% съемщиков, может вырасти в цене не более 2-3% и в основном за счет появления на рынке новых объектов — преждевременно освобожденных арендаторами квартир", — отметил Юрий Пита.

Специалист также добавил, что рост тарифов на коммуналку, в частности, цена на отопление, может сказаться на дальнейшем образовании цен. Эксперт отметил, что в разгар отопительного сезона в домах времен СССР коммунальные расходы могут составить до 50% от стоимости за аренду недвижимости, что приведет к оттоку арендаторов и снижения цены на арендованное жилье на 10-15%.

Ранее в материале издания "Комментарии" сообщалось, как изменятся цены на покупку жилья до конца 2021 года.

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