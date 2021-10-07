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Как изменятся цены на жилье в Украине до конца года

До конца 2021 года на территории всей страны будет наблюдаться стабилизация цен с небольшими колебаниями

сегодня, 16:33
Автор:

Елизавета Черных

По словам главы Ассоциации специалистов по недвижимости (риэлторов) Украины Юрия Питы, начиная со второй половины сентября 2021 активность на вторичном рынке недвижимости в крупных городах (Харьков, Львов, Киев, Одеса, Днепр) упала почти на 10%. По мнению эксперта, подобная тенденция к концу этого месяца перенесется и на другие областные центры. Об этом Пита сообщил в комментарии ТСН. 

Как изменятся цены на жилье в Украине до конца года

Как изменятся цены на жилье в Украине до конца года - фото из открытых источников

Специалист отметил, что спад активности покупателей жилья способствовал стабилизации стоимости. Так, в крупных украинских городах, средний рост цен на недвижимость, в сравнении с августом, не превысил 1,5-2%. В других городах стоимость практически не изменилась. 

При этом Пита обратил внимание на то, что в прошлом месяце фиксировали незначительные колебание цены на наиболее востребованное жилье. Речь идет о малогабаритных, в хорошем состоянии и с удачными локациями квартирах, площадью до 50 кв.м. 

По словам президента АСНУ, до конца 2021 года на территории всей страны будет наблюдаться стабилизация цен с небольшими колебаниями, которые существенно не отобразятся на основных показателях. 

"Еще в июле специалисты АСНУ прогнозировали, что цены на вторичном рынке почти достигли своих максимальных отметок, соответствующих платежеспособному спросу. Поэтому в имеющейся экономической ситуации не стоит ожидать какого-то существенного оживления на рынке жилья", — заявил глава Ассоциации специалистов по недвижимости. 

Ранее в материале интернет-издания "Комментарии" сообщалось, что будет с ценами на аренду недвижимости в Украине в ближайшие месяцы. 



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Источник: https://tsn.ua/exclusive/chi-pidvischatsya-cini-na-zhitlo-v-ukrayini-do-kincya-roku-vidpovid-eksperta-ta-pidsumki-veresnya-1883155.html
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