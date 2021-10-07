По словам главы Ассоциации специалистов по недвижимости (риэлторов) Украины Юрия Питы, начиная со второй половины сентября 2021 активность на вторичном рынке недвижимости в крупных городах (Харьков, Львов, Киев, Одеса, Днепр) упала почти на 10%. По мнению эксперта, подобная тенденция к концу этого месяца перенесется и на другие областные центры. Об этом Пита сообщил в комментарии ТСН.

Как изменятся цены на жилье в Украине до конца года - фото из открытых источников

Специалист отметил, что спад активности покупателей жилья способствовал стабилизации стоимости. Так, в крупных украинских городах, средний рост цен на недвижимость, в сравнении с августом, не превысил 1,5-2%. В других городах стоимость практически не изменилась.

При этом Пита обратил внимание на то, что в прошлом месяце фиксировали незначительные колебание цены на наиболее востребованное жилье. Речь идет о малогабаритных, в хорошем состоянии и с удачными локациями квартирах, площадью до 50 кв.м.

По словам президента АСНУ, до конца 2021 года на территории всей страны будет наблюдаться стабилизация цен с небольшими колебаниями, которые существенно не отобразятся на основных показателях.

"Еще в июле специалисты АСНУ прогнозировали, что цены на вторичном рынке почти достигли своих максимальных отметок, соответствующих платежеспособному спросу. Поэтому в имеющейся экономической ситуации не стоит ожидать какого-то существенного оживления на рынке жилья", — заявил глава Ассоциации специалистов по недвижимости.

Ранее в материале интернет-издания "Комментарии" сообщалось, что будет с ценами на аренду недвижимости в Украине в ближайшие месяцы.





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