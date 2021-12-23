Как предпринимателям сэкономить на терминале с помощью смартфона

В "ПриватБанке" сообщили о внедрении новой технологии для представителей бизнеса в Украине. Об этом сообщили на официальном сайте банка.



Приватбанк создал приложение для предпринимателей, фото пресс-службы банка

"Прием платежей смартфоном в один клик и никакой комиссии. С новым приложением "Терминал" от ПриватБанка с Visa ваш смартфон получает все возможности традиционного POS-терминала и экономит вам 4800 грн ежегодно на аренде терминала в банке", — говорится в сообщении.

Онлайн-банкинг – это удобно и для клиентов, привыкших ходить без наличных денег, и для предпринимателей. За обслуживание POS-терминала нужно платить денежные средства банка. По меньшей мере, он обходится в 400 гривен ежемесячно, а это дополнительные расходы для бизнеса.

Благодаря новому приложению "Терминал" покупатели и клиенты смогут рассчитываться за товары или услуги картой через смартфон владельца бизнеса, курьера, администратора, водителя или продавца. Такое приложение будет работать на смартфонах с ОС Android 8.0 и выше, с NFC-модулем.

Для владельцев такого приложения не будет абонплаты, они будут платить только базовую комиссию по эквайрингу. Размер комиссии – 1.7% за платеж любой картой.

Чтобы начать пользоваться терминалом в смартфоне, нужно зайти в личный кабинет и внести данные компании. Затем скачать сертифицированное приложение.



Как сообщал портал "Комментарии", мировой лидер по рекрутингу H&S заходит в Украину. Heidrick & Struggles (H&S), специализирующаяся на консалтинге и рекрутинге, решила купить украинскую WE Partners. H&S обеспечит украинскому рынку доступ к глобальной экспертизе. Эта компания в свое время помогла нанять Microsoft Сатью Наделлу, Apple – Тима Кука.

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