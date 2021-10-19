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Как сэкономить на отоплении: названы эффективные способы

Также стало известно, какие методы используют жители других стран для сохранения тепла

сегодня, 10:39
Автор:

Елизавета Черных

В жилищах украинцев становится все холоднее, а тарифы на тепло становятся все выше. Многие жители вынуждены экономить на отоплении и применять другие способы обогрева — носить теплую одежду, пить большое количество чая.  В УНИАН рассказали, каким образом можно снизить теплопотери в квартирах и частных домах. 

Как сэкономить на отоплении: названы эффективные способы

Как сэкономить на отоплении: названы действенные способы - фото из открытых источников

Если хотите, как можно дольше сохранять тепло в комнатах, можно установит окна, имеющие тройной стеклопакет, а в частном доме можно заняться утеплением стен и крыши. 

Сэкономить также поможет современный конденсационный котел с автоматикой, а также терморегулятор установленный на термостате. 

В квартире, где есть центральное отопление, журналисты советуют поставить счетчик учета тепловой энергии. 

В издании также рассказали, какие методы используют жители других стран. 

Например, японцы покупают столы и ковры с режимом подогрева или используют электрические покрывала. В Японии центральное отопление вовсе отсутствует. 

В Финляндии используются теплонасосы, которые помогают сэкономить порядка 30% электроэнергии и сэкономить тепло. 

В Германии зачастую оборудуют собственные котельни для обогрева, а некоторые жители пользуются электрическими простынями. 

Англичане включают отопление только на ночь, а также устанавливают батареи на кухне. Обычно температура в жилищах британцев не превышает и 15 градусов. 

Ранее эксперты для издания "Комментарии" рассказали о проблемах отопительного сезона в Украине, а также способах их решения. В частности, главным специалисты считают определиться, что делать с промышленностью, где есть много отраслей с существенной долей газа в производстве. 


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Источник: https://www.unian.net/economics/energetics/kak-sekonomit-na-otoplenii-sovety-i-opyt-drugih-stran-novosti-segodnya-11580010.html
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