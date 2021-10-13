В "Нафтогазе" сообщают, что школы, детские сады, больницы смогут купить газ по 13,7 грн/куб. м (без НДС и транспортировки). Но контракт нужно заключить как можно быстрее и на 15 месяцев (до конца 2022 года).

Отопительный сезон в Украине: проблемы и способы их решения - фото из открытых источников

Власть продолжает убеждать, что газа в украинских хранилищах достаточно для нужд населения и социальной сферы в отопительном сезоне.

С чем мы подходим к отопительному сезону? Что нужно как можно быстрее исправить? На эти вопросы изданию "Комментарии" ответили эксперты.

Ситуация, которая сложилась на рынке газа Украины, указывает на законодательные проблемы

Директор по интегрированным коммуникациям НАК "Нафтогаз Украины" Максим Билявский уверяет, что Украина приближается к началу отопительного сезона с объемами газа в подземных хранилищах газа (ПХГ), достаточными для стабильного прохождения зимы.

"По состоянию на 1 октября 2021, Оператор газохранилищ Украины уже накопил в ПХГ 18,7 млрд куб. м газа. Для сравнения, средний уровень наполнения газохранилищ в начале отопительных сезонов с 2011 по 2019 годы достигал 17,9 млрд куб. м, а минимальный опускался до 14,5 млрд кубометров в 2016-м. Продолжительность периода закачки в октябре будет зависеть от погодных условий и температуры воздуха в Украине", – отмечает Максим Билявский.

По его словам, "Нафтогаз" предлагает рыночные продукты, которые включают постоянную среднесрочную рыночную цену и надежное снабжение. Поэтому они должны быть комфортными для бюджетных и религиозных организаций (их в Украине более 7500).

"К сожалению, ситуация, которая сложилась на рынке газа Украины, указывает на законодательные проблемы. Поэтому мы в ближайшее время передадим свои предложения правительству и Верховной Раде, – говорит Максим Билявский. – Мы также проводим совершенствования процессов обслуживания для своевременной и качественной обработки обращений от новых контрагентов".

Главное сейчас определиться, что делать с промышленностью, где есть много отраслей с существенной долей газа в производстве

Гендиректор ООО "Нефтегазстройинформатика", председатель экспертного совета по вопросам газовой промышленности и рынка природного газа Леонид Униговский отмечает:

"То, что появилось предложение на 13,7 грн/куб. м без транспорта и НДС – хоть какой-то вынужденный, но более-менее здравый подход к обеспечению газом бюджетной сферы. Конечно, это исключает конкуренцию. Ни о каких торгах на Прозорро речи быть не может. Как я понимаю, из того, что было опубликовано, речь о прямых договорах с "Нафтогазом". Но это всё же не 30-35 грн/куб. м. Так что какой-то выход это дает – на время".

Вопрос в том, акцентирует эксперт, что делать в перспективе. По его мнению, этот газовый кризис показал, что целевая газовая модель европейского рынка должна быть модифицирована. В частности, доля долгосрочных контрактов должна быть больше.

"Именно такие контракты дают меньшие колебания цен и большую прогнозируемость, – поясняет Леонид Униговский. – 27 октября на 7-м Украинском газовом форуме в Киеве, видимо, об этом также будут говорить. И подход к европейской газовой модели, думаю, будет видоизменен".

Анализируя текущие задачи, главным эксперт считает сейчас определиться, что делать с промышленностью, где есть много отраслей с существенной долей газа в производстве.

"Ведь повышение цены на газ для промышленных предприятий – начало цепочки, которая приводит к повышению цен для потребителей. С моей точки зрения, для промышленности государство должно предложить долгосрочные кредиты, чтобы сгладить повышение цен, которое будет при покупке газа по высоким ценам", – говорит Леонид Униговский.

Он резюмирует: вся эта ситуация еще раз подтвердила необходимость государству иметь стратегические резервы природного газа. Об этом, кстати, говорят и в Европейской Комиссии – что нужно не только в некоторых странах, но и в целом для Евросоюза создать стратегические резервы природного газа, которые могли бы компенсировать вот такие ценовые скачки.

Зачем пиарить цену, которая будет бить по местным бюджетам и потребует достаточно большого объема субвенций из госбюджета

Директор энергетических программ Центра мировой экономики и международных отношений НАНУ, эксперт по вопросам энергетики Валентин Землянский считает, что на прохождение отопительного сезона будут влиять три фактора.

Первый – газ, наличие достаточных запасов газа в хранилищах. Уже сейчас начался отбор в связи с тем, что нерезиденты решили отправлять свой, хранимый в украинских ПХГ газ в Европу, продавая его по высоким ценам. И вопрос – хватит ли нам ресурса до конца отопительного сезона (речь идет о периоде примерно с конца января до конца марта).

Второй момент – запасы угля. С этим тоже есть проблемы.

Третий – погода. Чем теплее, тем, понятно, выше шансы удачно пройдет отопительный сезон.

"Не совсем понятно, зачем "Нафтогаз" начал заниматься этой рекламной кампанией (цены для бюджетных и религиозных организаций). Ведь речь, фактически, идет о тех ценах, которые предусмотрены в меморандуме, подписанном в конце сентября на Конгрессе регионов. Он был с помпой представлен, но мы видим по тем заявлениям, которые идут из регионов, что с его реализацией есть проблемы. Минрегион предполагал, что за счет бюджетного финансирования и заключения договоров с "Нафтогазом", в таком союзе будет реализовываться прохождение отопительного сезона по гарантированным государством ценам. Но, как видим сейчас, тут появились сбои", – отмечает Валентин Землянский.

По его мнению, чтобы этого избежать, Кабмину логично было бы создать межведомственную рабочую группу. Включить туда "Нафтогаз", Минрегион, Минэкономики, Минфин. Даже МВД было бы не лишним – во избежание возникновения каких-то чрезвычайных ситуаций.

"И такие проблемы, которые возникли на сегодняшний день во Львове, Ивано-Франковске, на Закарпатье, в Одессе (речь о введении там чрезвычайной ситуации в связи с проблемами в подготовке к отопительному сезону), они бы оперативно решали. И держали в курсе общественность. Потому что на сегодняшний день введение чрезвычайной ситуации – это возможность по ускоренной процедуре законтрактоваться тем же бюджетным организациям с "Нафтогазом". Вопрос в другом – зачем пиарить цену, которая будет бить по местным бюджетам и потребует достаточно большого объема субвенций из госбюджета. Но исходим пока из того, что есть, – резюмирует Валентин Землянский. – Потому что, по сути дела, меморандум, о котором сказано выше – это единственный документ, хоть как-то устанавливающий правила, по которым будем проходить этот отопительный сезон. Надеюсь, что Кабмин прислушается – и межведомственная группа будет создана. Хоть, по-хорошему, всё это надо было делать гораздо раньше".

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