Монеты номиналом 50 копеек 1992 года могут стоить около 4 000 гривен. Дорого можно продать только редкие разновидности, которые можно определить по аверсу, реверсу и гурту. Об этом рассказал профильный портал Monety.

Какие монеты готовы покупать за тысячи гривен: как отличить редкие 50 копеек - фото из открытых источников

Так, монеты, цена на которые колеблется от 2 500 до 3 700 гривен, имеют выпуклый щит, а на нем вдавленный трезубец. На портале сообщают, что такие 50 копеек чеканили английскими штемпелями на Луганском монетном дворе. Из-за ошибки в эскизах щит имеет выпуклую форму, а трезубец вдавленный. Среди нумизматов эта монета имеет название "Англичанка".





50 копеек 1992 года, цена которых от 900 до 2 000 гривен, имеют узкий средний зуб трезубца, восемь насечек на гурте (ребре монеты), а также промежутки между листом и отростком, имеющие форму трапеции.





Существуют также разновидности монет, которые оценивают от 200 до 330 гривен. У них есть пять ягод в средней грозди, ребро с мелкой насечкой, а также толстый средний зуб трезубца с утолщением в средней части.





И самыми дешевыми являются 50 копеек 1992 года, которые имеют четыре ягоды в третьей грозди, гурт с мелкой насечкой и толстый закругленный зуб трезубца. Их цена не превышает 50 гривен.





Портал также отмечает, что бывают случаи, когда на интернет аукционах продают 50 копеек "в неродном металле" из серебра, бронзы, меди, алюминия, никелевого сплава. Официально такие монеты в обиход не поступали, это могут быть пробные экземпляры или неизвестно где изготовленные специально для заработка на нумизматах.

Ранее интернет-издание "Комментарии" рассказывало, как отличить редкие 25 копеек, а также о том, за сколько их покупают на аукционах.

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