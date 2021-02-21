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Какие монеты готовы покупать за тысячи гривен: как отличить редкие 50 копеек (фото)

Их можно определить по аверсу, реверсу и гурту

сегодня, 22:39
Автор:

Елизавета Черных

Монеты номиналом 50 копеек 1992 года могут стоить около 4 000 гривен. Дорого можно продать только редкие разновидности, которые можно определить по аверсу, реверсу и гурту. Об этом рассказал профильный портал Monety.

Какие монеты готовы покупать за тысячи гривен: как отличить редкие 50 копеек (фото)

Какие монеты готовы покупать за тысячи гривен: как отличить редкие 50 копеек - фото из открытых источников

Так, монеты, цена на которые колеблется от 2 500 до 3 700 гривен, имеют выпуклый щит, а на нем вдавленный трезубец. На портале сообщают, что такие 50 копеек чеканили английскими штемпелями на Луганском монетном дворе. Из-за ошибки в эскизах щит имеет выпуклую форму, а трезубец вдавленный. Среди нумизматов эта монета имеет название "Англичанка".

Какие монеты готовы покупать за тысячи гривен: как отличить редкие 50 копеек (фото) - фото 2

50 копеек 1992 года, цена которых от 900 до 2 000 гривен, имеют узкий средний зуб трезубца, восемь насечек на гурте (ребре монеты), а также промежутки между листом и отростком, имеющие форму трапеции. 

Какие монеты готовы покупать за тысячи гривен: как отличить редкие 50 копеек (фото) - фото 3

Существуют также разновидности монет, которые оценивают от 200 до 330 гривен. У них есть пять ягод в средней грозди, ребро с мелкой насечкой, а также толстый средний зуб трезубца с утолщением в средней части.

Какие монеты готовы покупать за тысячи гривен: как отличить редкие 50 копеек (фото) - фото 4

И самыми дешевыми являются 50 копеек 1992 года, которые имеют четыре ягоды в третьей грозди, гурт с мелкой насечкой и толстый закругленный зуб трезубца. Их цена не превышает 50 гривен. 

Какие монеты готовы покупать за тысячи гривен: как отличить редкие 50 копеек (фото) - фото 5

Портал также отмечает, что бывают случаи, когда на интернет аукционах продают 50 копеек "в неродном металле" из серебра, бронзы, меди, алюминия, никелевого сплава. Официально такие монеты в обиход не поступали, это могут быть пробные экземпляры или неизвестно где изготовленные специально для заработка на нумизматах.

Ранее интернет-издание "Комментарии" рассказывало, как отличить редкие 25 копеек, а также о том, за сколько их покупают на аукционах. 


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Источник: https://monety.in.ua/obikhodnye-monety/316-50-kopeek-1992-g-ukraina
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