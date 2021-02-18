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За 25 копеек могут заплатить несколько тысяч: как отличить редкие монеты

Дорогой монету делают незначительные особенности штемпеля, а также сочетание разных штампов аверса и реверса

сегодня, 13:32
Автор:

Елизавета Черных

Монеты, номиналом 25 копеек 1992 года, продаются на специальных аукционах за несколько тысяч гривен. Внешний вид монет одинаковый — на реверсе указан номинал "25 копійок", на аверсе надпись "Україна" и год "1992". Дорогой монету делают незначительные особенности штемпеля, а также сочетание разных штампов аверса и реверса. Об этом рассказали на профильном портале Monety.

За 25 копеек могут заплатить несколько тысяч: как отличить редкие монеты

25 копеек 1992 года - фото из открытых источников

На ресурсе сообщается, что редкие 25 копеек 1992 года, которые оцениваются от 3 300 до 3 600 гривен, имеют выпуклый щит, а в нем вдавленный трезубец,  так называемый  английский чекан. 

За 25 копеек могут заплатить несколько тысяч: как отличить редкие монеты - фото 2

Монеты, которые продают от 800 до 1300 гривен имеют выступающий гурт, закругленный и толстый средний зуб трезубца, а вторая гроздь имеет форму прямоугольного треугольника. Еще одной особенностью данной разновидности являются плоские, едва различимые листья и колосья. 

За 25 копеек могут заплатить несколько тысяч: как отличить редкие монеты - фото 3

Существуют также 25 копеек, которые можно продать за несколько сотен. Так монеты с мелким гуртом, острым и тонким средним зубом трезубца, а также отсутствием черенков в гроздьях четыре и восемь, оценивают от 470 до 630 гривен. 

За 25 копеек могут заплатить несколько тысяч: как отличить редкие монеты - фото 4

Портал также сообщает, что нередко нумизматы покупают бракованные монеты, в "неродном металле". Здесь следует обратить внимание на соотношение реверса к аверсу. Если одна сторона перевернута по отношению к другой, такую монету также можно продать дороже номинала.

Monety сообщает, что приобрести или продать редкие 25 копеек можно на онлайн-аукционах Виолити, ИТК, Crafta и других. Перед продажей лучше определить разновидность и узнать ее приблизительную стоимость. 

Ранее "Комментарии" рассказывали, как отличить редкую 1 копейку. 



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Источник: https://monety.in.ua/obikhodnye-monety/314-25-kopeek-1992-g-ukraina
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