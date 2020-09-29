Какие монеты и банкноты выводятся из обращения с 1 октября в Украине: весь список

С 1 октября Национальный банк Украины сокращает банкнотно-монетный ряд гривни с 17 номиналов до 12. Об этом сообщают "Факты".

"Мы продолжаем наводить порядок в наличном обращении и приводить его к мировым стандартам, — заявил заместитель председателя Национального банка Украины Алексей Шабан. — Главная цель наших решений — упростить наличные расчеты и повысить их удобство для пользователей. Также мы заботимся об экономической целесообразности и повышении качества наличных денег в обращении. В результате банкнотно-монетный ряд гривны сократится с 17 номиналов до 12. Всего в нем останется 6 номиналов монет и 6 номиналов банкнот, что соответствует международной практике. Он станет упорядоченным и удобным".

В частности, с 1 октября монеты номиналом 25 копеек и все старые банкноты, введенные в обращение до 2003 года, перестанут быть платежным средством в Украине. С этой даты их не будут принимать при расчетах наличными за товары и услуги, а НБУ будет изымать их из наличного обращения. То есть с 1 октября все магазины, рестораны и сфера быта должны прекратить их принимать, а остатки таких монет и банкнот — до 16 октября сдать в кассы банков для зачисления на счета. Однако украинцы смогут без ограничений и бесплатно обменять монеты номиналом 25 копеек и старые банкноты, введенные в обращение до 2003 года, на монеты и банкноты других номиналов и образцов в течение следующих трех лет.

Как ранее сообщали "Комментарии", в Нацбанке показали, как будет выглядеть новая коллекционная монета.

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