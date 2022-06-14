Каким будет курс доллара, когда НБУ "отпустит" гривну: как скоро это может произойти

Нацбанк еще 24 февраля зафиксировал курс на уровне официального на тот день – 29,25 гривен за доллар. Ходили слухи, что НБУ может вскоре вернуть плавающий курс. Но члены Комитета по монетарной политике Национального банка пришли к выводу, что экономика Украины к этому пока не готова. Однако рано или поздно гривну придется отпустить в свободное плаванье. Когда это может произойти? Что при этом важно учесть? Каким может быть курс?

Курс доллара

Президент Инвестиционной группы "УНИВЕР", экономический эксперт Тарас Козак акцентирует, что для возвращения плавающего курса требуется выполнение двух предпосылок:

1) резкий рост объемов поступающей в Украину валюты (или иностранная финпомощь, или экспорт, или репарации и т.п.);

2) возврат НДС на некритический импорт.

"Если какое-либо из условий не выполняется, курс будет искусственно корректироваться административными механизмами, – поясняет Тарас Козак. – А зависеть он будет от объема поступления валюты. Если необходимые для бюджета $5 млрд будут поступать ежемесячно, курс будет около 30 грн за долл".

Экономический и политический эксперт Тарас Загородний считает, что нет никакого смысла далее удерживать гривну.

"Это – просто "сжигать" резервы для поддержки нереального курса, который есть на данный момент. А вот если "отпустить", это может подстегнуть наш экспорт, – поясняет эксперт. – Конечно, неизбежная девальвация гривны повлияет ли на цены на импортные товары. Но не так значительно, чем если бы такая девальвация произошла до 24 февраля. Ведь импорт в нашу страну после начала широкомасштабной российской агрессии значительно ужался".

По мнению Тараса Загороднего, говорить о том, что девальвация сильно подстегнет инфляцию тоже вряд ли стоит.

"Инфляция и так есть и будет – это следствие войны. У нас сильно сократилась экономика и товарная масса, которая наполняла рынок, – аргументирует эксперт. – А вот валюту нужно беречь. Она нам нужна, прежде всего, для закупки критически необходимого импорта. Топливо, вооружение, продовольствие (если нам не хватает тех или иных его позиций). Потому не считаю критичным, если НБУ выйдет на курс, который позволит не сокращать резервы на искусственную поддержку гривны. Но при этом политики Нацбанка должна быть согласована с правительством".

Эксперт признался, что спрогнозировать курс в условиях неутихающих боевых действий в нашей стране и кризисов, накрывающих мир (энергетический, продовольственный, общеэкномический) фактически невозможно. Много факторов неопределенности.

"Недавно отпустили курс в обменниках. Он сперва подскочил до 36-37 при покупке (при продаже в районе 39), а потом чуть стабилизировался. Это говорит о том, что валюта в страну поступает. И что гривна не так слаба, как кажется, – говорит Тарас Загородний. – Курс может стать и предметом спекуляций. Но может и упасть при поступлении помощи от наших партнеров (только американцы, к примеру, обещают дать 7 млрд долларов). Говорить о неких рамках курса не приходится. Потому что непонятно, сколько на тот момент у нас останется в строю предприятий, какой приток валюты будет от заробитчан.

Курс может скакнуть и до 40, и выше. Но чтобы его стабилизировать нам однозначно нужно как можно скорее запускать реальный сектор экономики. При согласованной политике НБУ, государственных и частных банков, Кабмина. Именно правительство должно управлять экономикой в военное время. Чем больше у нас будет возможности обеспечивать армию и формировать резервы, тем лучше будет курс гривны".

Член экспертного совета по финансовой грамотности при Фонде гарантирования вкладов населения, президент ОО Деловой клуб "Партнер" Сергей Ивагло предполагает, что возврат к плавающему курсу возможен только при системных военных победах ВСУ.

"Если нам дадут достаточное количество оружия, если будет видно, что украинская армия не только сдерживает противника, но и идет в наступление на всех фронтах – это будет успокаивать наших граждан и курс", – поясняет эксперт.

Он уточняет – перед тем, как отпустить курс, нужно сформировать общественное мнение. Изменить ожидания на валютном рынке на нейтрально-ревальвационные. То есть, чтобы люди успокоились, чтобы не было панической скупки долларов, что разгонит курс до безумных высот.

"Эти ожидания на рынке нужно еще сформировать. И сколько на это понадобится времени — прогнозировать трудно. Во время войны мы имеем сплошной форс-мажор, – подчеркивает Сергей Ивагло. – Но, подчеркиваю, если к нам пойдет достаточно вооружения, включая тяжелую техники, артиллерию, РСЗО, если ВСУ начнут методично выдавливать оккупантов, это даст возможность стабилизировать ситуацию и на валютном рынке".

НБУ, напоминает эксперт, очертил, что необходимо для перехода на плавающий курс. Речь о возврате к налогообложению импорта (импортный НДС и пошлины, отмененные 24 марта, импортеры могли уплачивать единый налог в 2% от оборота); о повышении учетной ставки и соответствующего роста доходности ОВГЗ (до уровня, позволяющего вернуть гривневым инструментам функцию сбережения, что уже сделано – ставка поднята с 10 до 25%); выведение за рыночные торги таких крупных государственных операторов, как Минобороны и Минздрав. Упоминалась также необходимость решения проблем логистики для экспортных поставок (разблокировка акватории Черного моря и возобновление работы портов), самоустранение НБУ от финансирования дефицита бюджета (а в мае объемы интервенций Нацбанка, необходимые для балансировки рынка, резко выросли: до $3,35 млрд, против $1,8 и $2,2 млрд в марте и апреле соответственно).

"Думаю, когда осуществятся перечисленные шаги – это и успокоит валютный рынок. А переход на плавающий курс с достаточным количеством резервов и при условии усиления позиций ВСУ удержит грн в том коридоре, который присутствует на валютном рынке (32-35)", – резюмирует Сергей Ивагло.

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