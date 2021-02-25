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Главная Новости Бизнес финансы Кирилл Шевченко назвал условия для выделения Украине очередного транша МВФ
commentss НОВОСТИ Все новости

Кирилл Шевченко назвал условия для выделения Украине очередного транша МВФ

Среди условий МВФ находится и усиление позиций Нацбанка

сегодня, 14:52
Автор:

Станислав Молчанов

Чтобы иметь возможность получить необходимое финансирование от Международного валютного фонда, Украине следует решить имеющиеся проблемы в фискальной, а также энергетической сферах, и не забыть о борьбе с коррупцией. Такого мнение придерживается глава Национального банка Украины Кирилл Шевченко, о чем он заявил на встрече с послами стран Большой семерки.

Кирилл Шевченко назвал условия для выделения Украине очередного транша МВФ

Глава НБУ рассказал о сотрудничестве с миссией МВФ. Фото: Dmitriy Larin

Помимо прочего, Шевченко отметил, что во время работы миссии МВФ в Украине (21-23 декабря 2020-го и 11 января-12 февраля 2021 года — ред.) правительству удалось определить конкретные дальнейшие шаги для продолжения сотрудничества. 

"Что касается части программы в рамках ответственности НБУ, то у нас нет разногласий с экспертами Фонда. Наоборот, есть общее видение результата — это усиление независимости НБУ, его способности, совершенствование взаимодействия между Советом и Правлением НБУ, корпоративного управления в банках и решения вопроса возврата активов обанкротившихся банков", — подчеркнул глава НБУ.

На данный момент Нацбанк уже выступил инициатором создания первого в Украине специализированного финансового суда. Такая тактика разрешит сформировать качественно новый подход в регулировании портфеля неработающих кредитов. Также подобные действия помогут в действенной защите прав кредиторов и инвесторов.

Помимо этого доля неработающих кредитов в украинских банках в 2020 году снизилась до 41% (с отметки в более 48%). Такой результат стал возможен благодаря сотрудничеству Нацбанка, правительства и самих финансовых учреждений.

Также стоит отметить, что НБУ определил требования к организации процесса управления проблемными активами. Банки, в свою очередь, подали необходимые стратегии управления NPL.

Еще в рамках сотрудничества с МВФ Нацбанк способствовал определению критериев для списания неработающих активов, что тоже является немаловажной частью требования миссии Фонда.

"Уменьшение доли государства в банковской системе — это одна из стратегических задач. Первая ласточка — это недавняя кредитное соглашение между Министерством финансов Украины, IFC и Укргазбанком с возможностью конвертации кредитных средств в уставный капитал банка. Это мощный сигнал инвесторам", — отметил Шевченко.

Нацбанк выступает за продолжение переговоров между ЕБРР и Ощадбанком. Для того, чтобы произошло вхождение иностранного инвестора в капитал Ощадбанка, банку необходимо присоединиться к Фонду гарантирования вкладов физических лиц. Для этого в высоких кругах уже подготовлен соответствующий проект Закона Украины. Это, а также реструктуризация долга Фонда гарантирования перед Министерством финансов, разрешит увеличить гарантированную сумму к возмещению вкладчикам.

Напомним, ранее "Комментарии" интересовались у экспертов, каким образом Украина может справиться без транша от МВФ и чем вообще "угрожает" отсутствие кредитных денег.

Также на портале удастся узнать, почему МВФ не выделил деньги на транш — по мнению президента Владимира Зеленского.


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Источник: https://www.facebook.com/NationalBankOfUkraine/posts/2809341382613349
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