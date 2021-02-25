Кирилл Шевченко назвал условия для выделения Украине очередного транша МВФ

Чтобы иметь возможность получить необходимое финансирование от Международного валютного фонда, Украине следует решить имеющиеся проблемы в фискальной, а также энергетической сферах, и не забыть о борьбе с коррупцией. Такого мнение придерживается глава Национального банка Украины Кирилл Шевченко, о чем он заявил на встрече с послами стран Большой семерки.

Глава НБУ рассказал о сотрудничестве с миссией МВФ. Фото: Dmitriy Larin

Помимо прочего, Шевченко отметил, что во время работы миссии МВФ в Украине (21-23 декабря 2020-го и 11 января-12 февраля 2021 года — ред.) правительству удалось определить конкретные дальнейшие шаги для продолжения сотрудничества.

"Что касается части программы в рамках ответственности НБУ, то у нас нет разногласий с экспертами Фонда. Наоборот, есть общее видение результата — это усиление независимости НБУ, его способности, совершенствование взаимодействия между Советом и Правлением НБУ, корпоративного управления в банках и решения вопроса возврата активов обанкротившихся банков", — подчеркнул глава НБУ.

На данный момент Нацбанк уже выступил инициатором создания первого в Украине специализированного финансового суда. Такая тактика разрешит сформировать качественно новый подход в регулировании портфеля неработающих кредитов. Также подобные действия помогут в действенной защите прав кредиторов и инвесторов.

Помимо этого доля неработающих кредитов в украинских банках в 2020 году снизилась до 41% (с отметки в более 48%). Такой результат стал возможен благодаря сотрудничеству Нацбанка, правительства и самих финансовых учреждений.

Также стоит отметить, что НБУ определил требования к организации процесса управления проблемными активами. Банки, в свою очередь, подали необходимые стратегии управления NPL.

Еще в рамках сотрудничества с МВФ Нацбанк способствовал определению критериев для списания неработающих активов, что тоже является немаловажной частью требования миссии Фонда.

"Уменьшение доли государства в банковской системе — это одна из стратегических задач. Первая ласточка — это недавняя кредитное соглашение между Министерством финансов Украины, IFC и Укргазбанком с возможностью конвертации кредитных средств в уставный капитал банка. Это мощный сигнал инвесторам", — отметил Шевченко.

Нацбанк выступает за продолжение переговоров между ЕБРР и Ощадбанком. Для того, чтобы произошло вхождение иностранного инвестора в капитал Ощадбанка, банку необходимо присоединиться к Фонду гарантирования вкладов физических лиц. Для этого в высоких кругах уже подготовлен соответствующий проект Закона Украины. Это, а также реструктуризация долга Фонда гарантирования перед Министерством финансов, разрешит увеличить гарантированную сумму к возмещению вкладчикам.



Напомним, ранее "Комментарии" интересовались у экспертов, каким образом Украина может справиться без транша от МВФ и чем вообще "угрожает" отсутствие кредитных денег.

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