Когда и на сколько в Украине собрались поднять минималку

Как передает портал "Комментарии", в Украине вновь актуализировался вопрос об увеличении минимальной заработной платы. Законодательная инициатива, появившаяся на сайте Верховной Рады, предлагает постепенное повышение "минималки" уже с 1 июля 2025 года.

Поднятие минималки. Фото: из открытых источников

Согласно законодательству, в частности, ст. 9 Закона Украины "Об оплате труда", минимальная заработная плата не может быть ниже прожиточного минимума для трудоспособных лиц.

В законопроекте предусмотрено: постепенное повышение минимальной заработной платы, начиная с 1 июля 2025 года; привязку "минималки" к реальному прожиточному минимуму (по состоянию на март 2025 года — 10,8 тысяч грн); перераспределение государственного бюджета: финансирование изменений предполагается производить за счет сокращения второстепенных расходов и ожидаемого увеличения бюджетных поступлений.

Читайте также на портале "Комментарии" — ранее, выступая на "Часе вопросов к правительству" в Верховной Раде премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что в 2025 году в Украине не планируется повышение минимальной заработной платы.

"В бюджете на этот год увеличение минималки не предусмотрено", — отметил он.

Шмыгаль уточнил, что минимальная зарплата будет оставаться на текущем уровне.

Согласно "Закону о Государственном бюджете Украины на 2025 год", с 1 января минимальная заработная плата будет составлять 8 тысяч гривен.

Также следует напомнить, что повышение минимальной зарплаты в Украине не предусмотрено из-за обязательств перед международными партнерами, в частности по меморандуму с МВФ.

Также издание "Комментарии" сообщало – в Раде задумались о поднятии минималки: последствия такого решения.



