Количество операций в системе электронных платежей НБУ упало почти на 20%

В течение 2022 года в СЭП осуществлено почти 363 миллиона платежей на сумму более 133 триллионов гривен. Годом ранее было 446 миллионов платежей на сумму более 57 триллионов гривен. Об этом пишут "Комментарии" со ссылкой на портал Национального банка Украины.

Фото из открытых источников





"В среднем за один банковский день в СЭП за прошедший год обрабатывалось около 1,4 млн платежей на сумму около 515 млрд грн. В то же время, потенциально система способна обрабатывать в течение одного банковского дня практически в 10 раз больше платежей, чем нынешние объемы", — сказано в сообщении.





Согласно сообщению, большинство платежей в 2022-м в СЭП направили банки Украины и их филиалы – 96% от их общего количества.





При этом по количеству чаще всего обрабатывались небольшие платежи:

до 1 тыс. грн – 45%;

от 1 тыс. грн. до 100 тыс. грн. – 51%;

от 100 тыс. грн и больше – 4%.





В регуляторе отметили, что, несмотря на развязанную Россией войну, СЭП работает штатно и безотказно, банки – участники СЭП — осуществляют платежи клиентов в обычном режиме.





В Нацбанке добавили, что нынче идет подготовка к переходу на новое поколение СЭП, что "предоставит банкам и бизнесу новые возможности, усилит безопасность платежей и конкуренцию между участниками рынка".





Переход на новое поколение СЭП – на базе международного стандарта ISO 20022 и в круглосуточном режиме (сейчас система работает в режиме 23/7) — ожидается 1 апреля 2023 года.





"Вместе с внедрением IBAN это создает технологическую основу для присоединения Украины к Единой зоне платежей в евро (SEPA) и реализации функционала мгновенных платежей в Украине", — добавили в НБУ.





Как известно, СЭП обеспечивает проведение межбанковских расчетов через счета, открытые в Национальном банке. В целом в системе осуществляется 97% межбанковских расчетов в национальной валюте внутри нашей страны.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!