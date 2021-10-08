Кредитным союзам запретили привлекать клиентов низкими процентами

Правление Национального банка Украины приняло постановление №100/05.10.21, регулирующее информацию о потребительских кредитах. Соответствующий документ опубликован на сайте учреждения.

Здание Национального банка Украины - фото на сайте НБУ

Украинцы, желающие получить заем, теперь будут видеть полные данные о кредите, они не будут скрыты мелким шрифтом внизу кредитного договора или за ярким дизайном рекламной листовки. В постановлении подробно описано, как должна подаваться эта информация: потребитель должен четко и явно видеть, какую сумму он выплатит в итоге, какого размера годовой (а не суточный или недельный) процент, штрафы за отсрочку и тому подобное.

С 8 января 2022 г. кредитные союзы обязаны обновить информацию на своих сайтах. Нацбанк подготовил специальную унифицированную таблицу, в которой они должны подробное описать все свои услуги. Потребители могут загрузать эту таблицу и узнать полную стоимость кредита, условия получения, последствия нарушения выплат. Кроме файла для загрузки, посетители сайта должны видеть следующее:

- полные суммы всех комиссий и платежей;

- информацию о сопроводительных услугах — страхование, услуги нотариуса, оценщика, госрегистратора;

- годовая процентная ставка, а не привлекательны 0,01 процент в рекламном проспекте;

- четкие сроки и размеры выплат;

- понятное описание досрочного погашения кредита;

- штрафы за нарушение условий договора.

Чтобы убедиться, что кредитный союз действует законно, клиент должен видеть официальное название учреждения и его рабочие контактные данные, лицензию для предоставления соответствующих услуг.

С 8 апреля того же года все кредитные союзы на своих сайтах должны разместить калькулятор, в котором желающие могут самостоятельно посчитать расходы по кредиту и понять, хотят ли они его брать и смогут ли вернуть.

Также гражданин может выбрать удобный способ взаимодействия: СМС-сообщения, мессенджер, электронная почта, мобильное приложение, личный кабинет на сайте. Через указанный канал связи ему будет передаваться информация, которая поможет знать состояние кредита: сумма задолженности, размер и дата ближайшей выплаты, количество проведенных платежей.

Реклама заема, который можно получить в кредитном союзе, должна легко восприниматься: текст написан понятно, достаточно большими буквами, особые условия — тем же шрифтом, что и основные, дизайн должен быть легким для визуального восприятия.

Издание "Комментарии" ранее публиковало информацию о том, как НБУ оштрафовал IBOX-банк на 10 млн грн.

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