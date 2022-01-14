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Кредитный договор онлайн: что нужно знать украинцам

Договоры о ссудах или кредитах, оформленных онлайн, имеют такую юридическую силу, как и бумажные

сегодня, 15:29
Автор:

Козлова Альбіна
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Кредитный договор онлайн: что нужно знать украинцам

В Украине договора на онлайн кредиты приравниваются к бумажным, фото из открытых источников

В Нацбанке рассказали, какие юридические аспекты оформления ссуды или потребительского кредита через сайт или мобильное приложение финансового учреждения. Об этом сообщает пресс-служба Национального банка Украины.

Во-первых, кредитный договор, который украинец заключил с финучреждением онлайн, приравнивается по полноте юридической силы к бумажному. Это значит, что оформление кредита в режиме онлайн, где был использован одноразовый пароль, а не цифровая подпись имеет такое же значение в правовом поле, как и документ, скрепленный собственноручной подписью или электронной.

Вопрос заключения договоров онлайн или оформление ссуд через интернет регламентирован Законами Украины "Об электронных доверительных услугах" и "Об электронной коммерции".

Так что кредиты и займы, которые взяли онлайн, нужно так же своевременно выплачивать. Финучреждение, которое выдало кредиты онлайн, может обратиться в коллекторскую компанию, если это предусмотрено условиями договора о потребительском кредите.

Нацбанк советует украинцам внимательно читать кредитный договор и скачивать электронный экземпляр документа. Вместе с договором на выдачу кредита, сумма которого больше размера минимальной заработной платы, финучреждение должно предоставлять клиенту паспорт потребительского кредита.

Клиент имеет право жаловаться руководству финансового учреждения, если со стороны этого учреждения были нарушены условия кредитного договора. Также гражданин имеет право обратиться в Национальный банк с жалобами на финучреждения, если их руководство не реагирует должным образом.

Как сообщал портал "Комментарии", стало известно, почему "Ощадбанк" блокирует счета клиентов. В "Ощадбанке" сообщили, что с 1 октября будут закрывать счета вкладчиков, если в течение последних трех лет с этими счетами не было совершено никакой операции.


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Источник: https://t.me/nbu_ua/470
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