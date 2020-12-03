Криптовалюта Facebook получит новое название: на что это повлияет

Libra Association, поддерживаемая Facebook группа цифровых платежей, заявила во вторник, что переходит на название Diem.

ФОТО: Metro US

Diem — это независимая группа, организованная Facebook для управления цифровыми валютами. Среди других членов ассоциации — Andreessen Horowitz, Coinbase, Spotify, Lyft и Uber. По сообщению Reuters, название валюты также изменится с Libra на Diem.

После того, как цифровая валюта Libra дебютировала, проект быстро вызвал озабоченность у политиков всего мира, которые опасались, что он может серьезно подорвать финансовую систему, рисковать потенциальным отмыванием денег и конкурировать с бумажными валютами, такими как доллар США.



Diem сказал, что новое название, которое на латыни означает "день", "сигнализирует о растущей зрелости и независимости проекта", поскольку проект требует одобрения регулирующих органов для его запуска. В прошлом месяце Financial Times сообщила, что он может быть запущен уже в январе, но в ограниченном формате.



Валюта Diem была разработана для того, чтобы людям и предприятиям было проще безопасно отправлять деньги по всему миру. В отличие от биткойнов и других криптовалют, которые могут быть чрезвычайно нестабильными и спекулятивными, Diem будет поддерживаться государственной валютой. Это означает, что некоторые монеты, предлагаемые группой, будут служить эквивалентом, например, доллара США или евро.



Ранее в этом году Facebook переименовал свой цифровой кошелек с Calibra в Novi. Novi позволит людям отправлять деньги друг другу в приложении или через Facebook Messenger и WhatsApp.

Как сообщало издание "Комментарии", Facebook заставили платить новостным изданиям.

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