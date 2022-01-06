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Криптовалютная преступность в 2021 году достигла самой высокой стоимости в истории - Chainalysis

Незаконные адреса получили на 79% больше денег, чем в 2020 году

сегодня, 14:16
Автор:

Карина Ожерельева
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Преступность, связанная с криптовалютой, возросла до рекордно высокого уровня в прошлом году с точки зрения стоимости: незаконные адреса получили 14 миллиардов долларов в цифровых валютах, что на 79% больше, чем в 2020 году, согласно исследованию аналитической компании Chainalysis, обнародованному в четверг, 6 января. Об этом сообщает Reuters.

Криптовалютная преступность в 2021 году достигла самой высокой стоимости в истории - Chainalysis

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По состоянию на начало 2022 года, Chainalysis утверждает, что незаконные адреса уже содержат криптовалюту на сумму более 10 миллиардов долларов, причем большинство из них содержатся в кошельках, связанных с кражей криптовалют.

Доля незаконной деятельности в общем объеме криптовалютных транзакций оставалась низкой – всего 0,15% в 2021 году. Общий объем транзакций вырос до 15,8 триллиона долларов в прошлом году, что на 550% больше, чем в 2020 году.

Однако в Chainalysis заявили, что цифра в 0,15% все еще может возрасти, поскольку фирма определяет большее количество адресов, связанных с незаконными транзакциями, и включает их в общий объем.

В своем последнем отчете о криптовалюте Chainalysis отметил, что 0,34% криптовалютных транзакций в 2020 году были связаны с незаконной деятельностью. Сейчас этот показатель увеличен до 0,62%.

"Преступное злоупотребление криптовалютой создает огромные препятствия для дальнейшего внедрения, повышает вероятность введения ограничений со стороны правительств и, что хуже всего, наносит ущерб невиновным людям во всем мире", — отмечает Chainalysis.

В отчете также говорится, что рост децентрализованного финансирования, или DeFi, способствующий кредитованию в криптовалютах за пределами традиционной банковской деятельности, стал большим фактором увеличения похищенных средств и мошенничества.

В 2020 году с платформ DeFi были украдены криптовалюты на сумму не менее 162 миллионов долларов, что составило 31% от общей суммы украденного за год. Это на 335% больше, чем общее количество кражи в 2019 году.

В 2021 году эта цифра выросла еще на 1330% до 2,3 млрд долларов, сообщает Chainalysis.

"Рост преступности, связанной с DeFi, является примером того, как преступники часто используют новые технологии", — сказал Ким Грауэр, руководитель исследования Chainalysis в электронном письме Reuters.

Как сообщали ранее "Комментарии", стало известно, какую вредоносную программу используют хакеры для того, чтобы похищать данные из браузеров Chrome, Edge, Opera, Mozilla Firefox, Netscape.


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Источник: https://www.reuters.com/markets/us/cryptocurrency-crime-2021-hits-all-time-high-value-chainalysis-2022-01-06/
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