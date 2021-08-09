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Главная Новости Бизнес финансы Кто из школьников получит выплаты к 1 сентябрю и в каком размере
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Кто из школьников получит выплаты к 1 сентябрю и в каком размере

Более 290 млн гривен будут потрачены на программу финансирования многодетных семей перед Днем знаний

сегодня, 15:49
Автор:

Вечканова Елена

Государство озаботилось финансовой помощью для представителей многодетных семей, которые считаются малообеспеченными. Согласно информации, представленной главой правительства Денисом Шмыгалем, около 145 тысяч школьников из таких семейств получат перед 1 сентября дополнительные выплаты.

Кто из школьников получит выплаты к 1 сентябрю и в каком размере

Школьники из многодетных семей получат по 2 тыс. грн перед 1 сентября. Фото: Рубрика

Премьер-министр на личной Facebook-странице отметил, что каждый ребенок 6-18 лет, воспитывающийся в многодетной семье, сможет получить 2 тысячи гривен. На выплаты могут рассчитывать те дети, которые достигли упомянутого возраста по состоянию на 1 августа текущего года.

Следует подчеркнуть, что, по заверениям политика, никакие дополнительные обращения к социальным службам или в другие организации не нужны. Выплатой подобной финпомощи уже озаботились работники органов социальной защиты населения.

В целом планируется выплатить не менее 290 млн гривен. Это и не удивительно, ведь на такие выплаты претендует почти полторы сотни тысяч несовершеннолетних — 145 тысяч, если быть точным.

Кто из школьников получит выплаты к 1 сентябрю и в каком размере - фото 2

Премьер отметил, что такой небольшой "презент" от государства поможет родителям, воспитывающим нескольких детей, обеспечить чад необходимыми для учебного процесса вещами.

Также добавим, что, по словам Шмыгаля, подобную инициативу выдвинул президент Владимир Зеленский.

При этом конкретных сроков получения семьями выплат политик не озвучил. Впрочем, согласно рассуждениям премьера, это должно произойти до Дня знаний.

Напомним, ранее "Комментарии" сообщали, каким образом собираются организовывать процесс получения знаний в школах в нынешнем учебном году. Детали — в нашем материале.

Также на портале вы можете узнать, как эксперты предлагают уберечь украинских детей от возможной трагедии, связанных с феноменом школьного стрелка.


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Источник: https://www.facebook.com/dshmyhal/posts/393494328884443
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