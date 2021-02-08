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Главная Новости Бизнес финансы Кто из украинцев получит прибавку к пенсии в марте
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Кто из украинцев получит прибавку к пенсии в марте

После индексации пенсий часть граждан сможет получить надбавку в размере 1 000 гривен

сегодня, 12:40
Автор:

Кириєнко Анна

Стало известно, кто получит прибавку к пенсии в размере одной тысячи гривен. Об этом сообщило издание "Главком".

Кто из украинцев получит прибавку к пенсии в марте

Власти планируют повысить пенсии в марте - кто получит надбавку. Фото: ukranews.com

В следующем месяце начнут проводить ежегодную индексацию пенсий. После этой процедуры размер надбавки составит до одиннадцати процентов.

Размер индексации (11 процентов) — половина от динамики роста средних зарплат за прошедшие три года плюс половина от прошлогодней инфляции.

На повышенную пенсию могут рассчитывать те граждане, которые сейчас получают пенсию в размере 9090 гривен.

Не получат надбавки совсем граждане, которые по индексационной формуле заработали на пенсию, размер которой меньше одиннадцати процентов от минимальной. Без надбавки останутся и те, кто уже получает максимальную пенсию.

Журналисты подсчитали, что в прошлом году после индексации пенсий, повышенную выплату получили 6,9 миллиона человек. Поэтому, в этом году можно рассчитывать на такое же количество людей, которым увеличат пенсию.

Напомним, что монеты номиналом 5 копеек 1992 нумизматы готовы купить от 20 до 6000 гривен. Отличить редкие 5 копеек от дешевого вида монет можно с помощью трезубца, начертание цифр даты, формы и расположения ягод. Как выглядят редкие монеты, которые ищут коллекционеры, узнавайте в нашем материале.

Ранее сообщалось, что в Украине могут разрешить продажу земли через интернет на электронных аукционах. Комитет по вопросам аграрной и земельной политики рекомендовал Раде принять во втором чтении законопроект № 2195. Известно, что данный документ предусматривает продажу земельных участков государственной и коммунальной собственности исключительно с помощью электронных аукционов в режиме онлайн в интернете. Подробности о законопроекте читайте на сайте "Комментарии".


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Источник: https://glavcom.ua/ru/news/pensii-pereschitayut-uzhe-s-1-marta-komu-dobavyat-1-tys-grn-a-kto-ostanetsya-bez-pribavki-735121.html
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