Кто из украинцев получит прибавку к пенсии в марте

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Кириєнко Анна
Стало известно, кто получит прибавку к пенсии в размере одной тысячи гривен. Об этом сообщило издание "Главком".
Власти планируют повысить пенсии в марте - кто получит надбавку. Фото: ukranews.com
В следующем месяце начнут проводить ежегодную индексацию пенсий. После этой процедуры размер надбавки составит до одиннадцати процентов.
Размер индексации (11 процентов) — половина от динамики роста средних зарплат за прошедшие три года плюс половина от прошлогодней инфляции.
На повышенную пенсию могут рассчитывать те граждане, которые сейчас получают пенсию в размере 9090 гривен.
Не получат надбавки совсем граждане, которые по индексационной формуле заработали на пенсию, размер которой меньше одиннадцати процентов от минимальной. Без надбавки останутся и те, кто уже получает максимальную пенсию.
Журналисты подсчитали, что в прошлом году после индексации пенсий, повышенную выплату получили 6,9 миллиона человек. Поэтому, в этом году можно рассчитывать на такое же количество людей, которым увеличат пенсию.
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