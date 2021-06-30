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Кто обогнал Билла Гейтса в рейтинге Forbes

Основатель социальной сети Facebook обогнал в рейтинге самых богатых людей мира основателя Microsoft

сегодня, 17:35
Автор:

Данило Матюха

Американский программист и основатель популярной социальной сети Facebook Марк Цукерберг обогнал в рейтинге самых богатых людей мира по версии Forbes своего коллегу по цеху, владельца Microsoft Билла Гейтса. Но это продлилось недолго. Об этом сообщает редакция Forbes.

Кто обогнал Билла Гейтса в рейтинге Forbes

Билл Гейтс - фото из открытых источников

28 июня, судебная власть США отклонила все антимонопольные иски правоохранительных органов касаемо компании бизнесмена, после чего акции Facebook начали резко расти. По информации журналистов, Цукерберг уже успел обогатиться на 5,1 миллиарда долларов.

Таким образом бизнес Марка Цукерберга пересек порог капитализации в 1 триллион долларов. В то же время Facebook стал самой молодой компанией в мире, которой удалось достичь триллионного состояния всего за 17 лет. Во время внеурочных торгов акции предприятия выросли на 4,1%, что позволило бизнесмену ненадолго подняться на четвертую строчку рейтинга Forbes и обогнать основателя Microsoft Билла Гейтса.

На данный момент Гейтс снова находится на своем привычном миллионерском месте имея суммарный капитал 127,5 биллионов долларов, что на 1,4 биллиона больше чем у его конкурента Цукерберга.

Напомним, что Билл Гейтс и его жена Мелинда заявили о расторжении брака после почти 30 лет совместной жизни. Супруги не считают возможным "дальнейший рост как пары". Однако разведенные продолжат совместно работать в рамках созданного ими благотворительного фонда. Среди возможных причин разрыва — сотрудничество Билла Гейтса с американским миллионером Джеффри Эпштейном, которого обвиняли в педофилии. Подробности читайте здесь.


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Источник: https://www.forbes.com/sites/abrambrown/2021/06/28/zuckerberg-grows-51-billion-richer-after-judge-throws-out-ftcs-antitrust-case-against-facebook/?sh=43f73a61734d&
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