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Кто стал самым богатым монархом в мире - опубликован рейтинг (Фото)

Самыми богатыми королями в мире оказались представители стран Африки и Азии

сегодня, 13:05
Автор:

Кириєнко Анна

Недавно был опубликован список самых богатых монархов мира. Об этом сообщило издание Daily Star. Несмотря на то, что королева Великобритании очень популярная и легендарная личность, она не вошла в данный рейтинг. Ее состояние составляет около 480 миллионов долларов, что по сравнению с богатствами других королей — сущие пустяки.

Кто стал самым богатым монархом в мире - опубликован рейтинг (Фото)

Самые богатые короли в мире. Фото: oligarh.media

Оказывается, самыми богатыми монархами являются представители стран Африки и Азии. Перейдем к списку, чтобы узнать, кто это.

1. Первое место занимает король Таиланда Маха Ваджиралонгкорн. Его богатства составляют 43 миллиарда долларов. В монарха собственный аэрофлот с самолетами на любой вкус. Издание Fortune выяснило, что большую часть состояния человек получает одного из крупнейших кредиторов страны — Siam Commercial Bank.

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2. На втором месте султан Брунея Хасанала Болкиах. Его состояние достигает 28 миллиардов долларов. Его страна богата нефтью, поэтому средства преимущественно поступают из этой сферы. Увлечением монарха является коллекционирование автомобилей. Их у короля около 5 000.

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3. Король Саудовской Аравии Салман занимает третье место. Его страна также имеет много нефтяных запасов, которые обеспечивают монарху богатую жизнь. Его состояние составляет около 18 миллиардов долларов. Салман любит роскошь, дорогие яхты и картины.

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4. На четвертом месте — шейх Халифа из Абу-Даби. Это один из самый богатый из правителей Арабских Эмиратов. Его состояние оценивают в 15 миллиардов долларов. Мужчина любит Лондон, поэтому у него в этом городе много квартир общей суммой более 1,7 миллиарда.

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5. На пятом месте — король Марокко Мохаммед VI. Его состояние достигает 8 миллиардов долларов. Секрет его богатства в акциях компаний, которые скупил его отец.

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Также сайт "Комментарии" сообщал, что впервые в истории в мире будет создан "космический суд". Такую инициативу выдвинули власти Объединенных Арабских Эмиратов. Подробнее о суде можно прочитать в нашем материале.


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Источник: https://gazeta.ua/articles/world-life/_nazvali-najbagatshih-monarhiv-suchasnosti/1012284
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