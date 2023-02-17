Куда лучше вкладывать деньги во время войны: мнения экспертов

Глава инвестиционной компании "Универ" Тарас Козак отмечает: решая, куда вложить деньги, следует придерживаться принципа диверсификации.

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“Есть классическое правило инвестирования: не держи все яйца в одной корзине. Подразумевается, что часть денег лучше хранить в иностранной валюте, часть – в национальной; часть – в банке, часть – в наличных; часть – в недвижимости, часть, по возможности, в зарубежных активах. То есть раскладывать кучку в разные активы. Чем больше кучка, тем больше возможность разные активы набрать”, — объясняет финансист.





Если же отдельно говорить о гривневых инвестициях, то лучше отдать предпочтение ОВГЗ — облигациям внутреннего государственного займа, которые выпускает Министерство финансов Украины.





"Гривневые ОВГЗ — высокая доходность, отсутствие налогов, государственная гарантия, возможность приобрести на любые сроки — от месяца до двух-трех лет", — говорит эксперт.





Существуют и валютные ОВГЗ, продолжает Козак, однако их доходность составляет около 4% в долларах. Но ведь мы знаем, что инфляция в долларах тоже немаленькая, добавил он.





“У такого инструмента, как ОВГЗ, немалые перспективы, – соглашается финансовый эксперт Ярослав Жалило. - Во-первых, он достаточно надежен, потому что гарантирован государственным. Во-вторых, он достаточно доходный – процент больше, чем по депозиту”.





Относительно низкая популярность этого инвестиционного инструмента, по его мнению, объясняется новизной – люди не привыкли к нему, а кроме того, они не осознают выгоды от соотношения гарантированности, доходности, рисков и т.д.





"Есть смысл держать какую-то небольшую часть в наличной валюте, — делится мнениями руководитель "Универ". — Потому что продолжаются обстрелы, все может случиться и может исчезнуть доступ к сети обслуживания банков, хотя ситуация с этим улучшилась — есть сеть Powerbanking, когда банки работают даже при отключении электроснабжения”.





Однако эксперт предостерегает: вкладывать все сбережения в наличную валюту небезопасно.





"Почему не все в валюту? Почему, например, наличные доллары – не самое лучшее вложение? – спрашивает Козак. — Во-первых, в связи с тем, что есть проблемы с теплоснабжением, все больше и больше людей пользуются электрическими или газовыми грелками, количество пожаров растет. Поэтому не исключено, что эти запасы сгорят”.











