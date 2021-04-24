Курс биткоина опустился ниже психологически важной отметки

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Ольга Чародий
Курс биткоина в пятницу, 23 апреля упал ниже психологически
важной отметки в $ 50000 на фоне планов правительства США о повышении налога на
доход с прироста капитала для состоятельных американцев до 39,6% с нынешних
20%. В полдень криптовалюта торговалась на уровне $ 48175.
Курс биткоина (фото из открытых источников)
По его прогнозу, уже в эти выходные или на следующей неделе
курс биткойна может опуститься до $ 42000.
Ранее украинско-американский девелопер Марк Гинзбург заявил, что верит в рост биткоина, однако был всегда "категорически против того, чтобы рассматривать его как некий спекулятивный актив".
Напомним, сооснователь компании Microsoft Билл Гейтс заявил в комментарии для Bloomberg, что не надеется на оптимистичное будущее биткоина. В ответ на вопрос журналистов о том, как влияют на курс биткоина высказывания еще одного миллиардера Илона Маска.Так, в течение 2020 года компания Tesla Илона Маска заработала на криптовалютах больше, чем от продажи электромобилей. По словам Гейтса, у Илона Маска есть огромный опыт, а также много денег. Он отмечает, что переживает не за то, что из-за валютных качель люди могут оказаться ни с чем, а за то, что в эту игру сейчас уже можно принять участие, имея серьезный поход ко всему.
А на днях самая популярная криптовалюта биткоин установила очередной исторический рекорд. Стоимость цифровой валюты впервые превысила 58 тысяч долларов. Но сегодня фиксируют значительное падение биткоина. О причинах такого резкого обвала написал на своей странице в Facebook аналитик Forex club Андрей Шевчишин.
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