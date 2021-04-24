Курс биткоина опустился ниже психологически важной отметки

Курс биткоина в пятницу, 23 апреля упал ниже психологически важной отметки в $ 50000 на фоне планов правительства США о повышении налога на доход с прироста капитала для состоятельных американцев до 39,6% с нынешних 20%. В полдень криптовалюта торговалась на уровне $ 48175.

Курс биткоина (фото из открытых источников)

"Очевидно, что биткойн более чувствителен к изменениям налога на доход капитала, чем большинство других классов активов. По моему мнению, угроза регулирования, как прямого, так и за счет изменений в налогообложении, всегда была ахиллесовой пятой криптовалют", — отмечает аналитик Oanda Джеффри Хэлли.

По его прогнозу, уже в эти выходные или на следующей неделе курс биткойна может опуститься до $ 42000.

Ранее украинско-американский девелопер Марк Гинзбург заявил, что верит в рост биткоина, однако был всегда "категорически против того, чтобы рассматривать его как некий спекулятивный актив".

Напомним, сооснователь компании Microsoft Билл Гейтс заявил в комментарии для Bloomberg, что не надеется на оптимистичное будущее биткоина. В ответ на вопрос журналистов о том, как влияют на курс биткоина высказывания еще одного миллиардера Илона Маска.

Так, в течение 2020 года компания Tesla Илона Маска заработала на криптовалютах больше , чем от продажи электромобилей. По словам Гейтса, у Илона Маска есть огромный опыт, а также много денег. Он отмечает, что переживает не за то, что из-за валютных качель люди могут оказаться ни с чем, а за то, что в эту игру сейчас уже можно принять участие, имея серьезный поход ко всему.

А на днях самая популярная криптовалюта биткоин установила очередной исторический рекорд. Стоимость цифровой валюты впервые превысила 58 тысяч долларов. Но сегодня фиксируют значительное падение биткоина. О причинах такого резкого обвала написал на своей странице в Facebook аналитик Forex club Андрей Шевчишин.











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