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Главная Новости Бизнес финансы Курс доллара: 28 или 33? У Зеленского дали ответ
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Курс доллара: 28 или 33? У Зеленского дали ответ

По мнению Даниила Гетманцева, нет никаких оснований к росту курса доллара

сегодня, 23:46
Автор:

Владимир Лавский

Глава Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, таможенной и налоговой политики Даниил Гетманцев считает, что нет никаких предпосылок для роста курса доллара по соотношению к гривне. Об этом он заявил в интервью "ТСН". 

Курс доллара: 28 или 33? У Зеленского дали ответ

"Хочу вам сказать главное: мы прошли весь пик выплат по долгам. На данный момент у Украины нет никакого макроэкономического показателя, который бы свидетельствовал о давлении на гривну. Мы постоянно общаемся с главой Национального банка Украины. Хочу всех успокоить: печатать гривны точно никто не собирается. Будет ли рост до 32-33 гривен? Я не вижу для этого никаких предпосылок. У нас есть валютные интервенции, с помощью которых мы можем компенсировать некоторые проблемы в государственном секторе", — сказал Гетманцев.

Ранее "Комментарии" сообщали о курсе доллара и евро на вторник, 13 октября. 

Официальный курс доллара за последний банковский день вырос на 4 копейки – сегодня он был на уровне 28,21 грн за доллар. В то же время официальный евро в течение последнего банковского дня подорожал на 5 копеек – по состоянию на 12 октября курс был установлен на уровне 33,29 грн за евро.


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