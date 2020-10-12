Курс доллара: 28 или 33? У Зеленского дали ответ

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Владимир Лавский
Глава Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, таможенной и налоговой политики Даниил Гетманцев считает, что нет никаких предпосылок для роста курса доллара по соотношению к гривне. Об этом он заявил в интервью "ТСН".
Ранее "Комментарии" сообщали о курсе доллара и евро на вторник, 13 октября.
Официальный курс доллара за последний банковский день вырос на 4 копейки – сегодня он был на уровне 28,21 грн за доллар. В то же время официальный евро в течение последнего банковского дня подорожал на 5 копеек – по состоянию на 12 октября курс был установлен на уровне 33,29 грн за евро.
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