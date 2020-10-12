НБУ установил курс валют: доллар и евро незначительно подорожали

Национальный банк Украины (НБУ) установил официальный курс гривни к доллару на 13 октября на уровне 28,25 грн за доллар, в то же время курс гривни к евро на вторник установлен на уровне 33,34 грн за евро. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.



Официальный курс доллара за последний банковский день вырос на 4 копейки – сегодня он был на уровне 28,21 грн за доллар. В то же время официальный евро в течение последнего банковского дня подорожал на 5 копеек – по состоянию на 12 октября курс был установлен на уровне 33,29 грн за евро.

Также Нацбанк установил курс банковских металлов на 13 октября. Стоимость золота установлена на уровне 54 329,85 грн за унцию, что на 296,8 грн больше, чем днем ранее. Курс серебра установлен на уровне 710,64 грн за унцию – на 22,96 грн больше, чем на 12 октября. Стоимость платины во вторник будет на уровне 25 039,4 грн за унцию, что на 42,98 грн больше, чем сегодня.

Кроме того, курс Bitcoin по состоянию на вечер понедельника составляет 11 381 долл.

Напомним, Джефф Безос сегодня является одним из самых богатых людей, его состояние оценивается в 200 миллиардов долларов. Он начинал с онлайн-магазина Amazon в собственном гараже, и тогда даже представить не мог, на каких вершинах сможет оказаться. В своем интервью для издания CNBC миллиардер рассказал, какие люди могут достичь успеха в бизнесе.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!