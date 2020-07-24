Курс доллара и евро незначительно снизился на фоне гривни

Национальный банк Украины (НБУ) установил официальный курс гривни к доллару на 27 июля на уровне 27,76 грн за доллар, в то же время курс гривни к евро на понедельник установлен на уровне 32,22 грн за евро. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.



Официальный курс доллара за последний банковский день снизился на 12 копеек – по состоянию на сегодня курс гривни к доллару был установлен на уровне 27,88 грн за доллар. В то же время официальный евро в течение последнего банковского дня подешевел на 2 копейки – по состоянию на 24 июля курс был установлен на уровне 32,24 грн за евро.

Также Нацбанк установил курс банковских металлов на 27 июля. Стоимость золота установлена на уровне 52 553,02 грн за унцию, что на 217 грн больше, чем днем ранее. Курс серебра установлен на уровне 627,06 грн за унцию – на 4,08 грн меньше, чем на 24 июля. Стоимость платины в понедельник будет на уровне 25 471,87 грн за унцию, что на 171,56 грн больше, чем сегодня.

Кроме того, курс Bitcoin по состоянию на вечер пятницы составляет 9.549,2 долл.

Напомним, Украина и Евросоюз подписали Меморандум и Кредитное соглашение о предоставлении нашей стране 1,2 млрд евро макрофинансовой помощи.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!