Украина и ЕС подписали соглашение о предоставлении финансовой помощи: сколько денег выделят нашей стране

Украина и Евросоюз подписали Меморандум и Кредитное соглашение о предоставлении нашей стране 1,2 млрд евро макрофинансовой помощи. Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль на своей странице в Facebook.



Премьер отметил, что сегодняшняя рабочая поездка в Брюссель с министром финансов Сергеем Марченко и главой Национального банка Украины (НБУ) Кириллом Шевченко оказалась очень плодотворной. По его словам, благодаря финансовой поддержке со стороны Европы Украина сможет поддерживать макрофинансовую стабильность страны.

Кроме того, Шмыгаль акцентировал внимание на том, что 1,2 млрд евро станут самым большим траншем Еврокомиссии в рамках "исключительной" программы макрофинансовой помощи, предусмотренной для 10 стран и направленной на преодоление последствий пандемии коронавируса.

Ранее "Комментарии" писали, что сегодня Украина успешно разместила евробонды на 2 млрд долларов, которые были привлечены под 7,25% годовых с погашением в марте 2033 года. По словам финансового аналитика, вторая попытка выпустить еврооблигации оказалась успешнее, чем ожидалось, поскольку удалось получить больше денег под меньший процент.

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