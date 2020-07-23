Украина разместила 2 млрд евробондов под небольшой процент

Сегодня Украина успешно разместила евробонды на 2 млрд долларов, которые были привлечены под 7,25% годовых с погашением в марте 2033 года. Об этом сообщил на своей странице в Facebook финансовый аналитик ICU Михаил Демкив.

Так, по его словам, вторая попытка выпустить еврооблигации оказалась успешнее, чеи ожидалось, поскольку удалось получить больше денег под меньший процент.

"Решение об отмене выпуска 1 июля, по моему мнению, было правильным, как показала практика. Тогда не удалось заключить соглашение, но удалось сохранить доверие инвесторов", - добавил Демкив.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что новый глава Нацбанка Кирилл Шевченко назначил встречу с представителями МВФ. По словам нового председателя, согласно меморандуму сосредоточится на снижении объема неработающих кредитов, оживлении кредитования и восстановлении экономики. Он также заверил представителей МВФ в независимости Нацбанка.





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