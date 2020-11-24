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Главная Новости Бизнес финансы Курс доллара упал до самого низкого уровня с 2018 года
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Курс доллара упал до самого низкого уровня с 2018 года

Доллар дешевеет на международных рынках

сегодня, 02:15
Автор:

Татьяна Веремеева

Курс доллара достиг минимальной отметки за последние два с половиной года на фоне новостей о запуске вакцины против коронавируса. Об этом пишет Bloomberg.

Курс доллара упал до самого низкого уровня с 2018 года

Сообщается, что спотовый индекс доллара Bloomberg упал на 0,2% – до минимума апреля 2018 года после того, как американские официальные лица сообщили о начале вакцинирования уже через три недели. Фунт стерлингов и норвежская крона привели к росту против доллара США в понедельник, в то время как доходность 10-летних казначейских облигаций США выросла на три базисных пункта до 0,86%.

Прививка, которая должна защитить от инфекции коронавируса, могла бы способствовать ускорению глобального роста и придать импульс росту акций и других более рискованных инвестиций. Этот прогноз подрывает доллар, который, как правило, выигрывает во времена повышенной неопределенности.

Morgan Stanley рекомендует продавать доллар и отдать предпочтение акциям и кредитам, а Goldman Sachs Group Inc. предпочитает короткую продажу американской валюты против аналогов из развивающихся стран, включая мексиканское песо и южноафриканский рэнд.

Доллар упал более чем на 11% с рекордного максимума в марте. Тем временем индекс MSCI All Country World Index – ориентир для глобальных акций – вырос примерно на 60% с минимума в марте и торговался вблизи небывалого максимума в понедельник.

Доллар оказался под давлением в последние недели после того, как победа Джо Байдена на выборах в США подпитала ожидания снижения геополитической напряженности и усиления фискальных стимулов. Перспектива длительного периода свободной денежно-кредитной политики со стороны ФРС еще больше давит на доллар, а реальная доходность в этом году прочно удерживается на отрицательной территории после падения номинальных ставок и сравнительно высоких инфляционных ожиданий в США.

Ранее "Комментарии" писали, что Правительство Украины изыскивает способы финансирования борьбы с коронавирусом. Так, министры собрались на внеочередное заседание, где и одобрили новые займы. В частности, Кабмин решил отправить делегацию на переговоры с  Международным банком реконструкции и развития, где представители украинской стороны обсудят условия получения кредита в рамках второго дополнительного финансирования в рамках проекта "Модернизация системы социальной поддержки населения Украины". Цена вопроса составит 300 млн долларов.

 


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Источник: https://www.bloomberg.com/news/articles/2020-11-23/dollar-falls-to-2018-lows-as-vaccine-progress-fuels-risk-demand
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