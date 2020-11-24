Курс доллара упал до самого низкого уровня с 2018 года

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Татьяна Веремеева
Курс доллара достиг минимальной отметки за последние два
с половиной года на фоне новостей о запуске вакцины против коронавируса. Об
этом пишет Bloomberg.
Сообщается, что спотовый индекс доллара Bloomberg упал на 0,2% – до минимума апреля 2018 года
после того, как американские официальные лица сообщили о начале вакцинирования
уже через три недели. Фунт стерлингов и норвежская крона привели к росту против
доллара США в понедельник, в то время как доходность 10-летних казначейских
облигаций США выросла на три базисных пункта до 0,86%.
Прививка, которая должна защитить от инфекции
коронавируса, могла бы способствовать ускорению глобального роста и придать
импульс росту акций и других более рискованных инвестиций. Этот прогноз
подрывает доллар, который, как правило, выигрывает во времена повышенной
неопределенности.
Morgan Stanley рекомендует продавать доллар и отдать
предпочтение акциям и кредитам, а Goldman Sachs Group Inc. предпочитает
короткую продажу американской валюты против аналогов из развивающихся стран,
включая мексиканское песо и южноафриканский рэнд.
Доллар упал более чем на 11% с рекордного максимума в
марте. Тем временем индекс MSCI All Country World Index – ориентир для
глобальных акций – вырос примерно на 60% с минимума в марте и торговался вблизи
небывалого максимума в понедельник.
Доллар оказался под давлением в последние недели после
того, как победа Джо Байдена на выборах в США подпитала ожидания снижения
геополитической напряженности и усиления фискальных стимулов. Перспектива
длительного периода свободной денежно-кредитной политики со стороны ФРС еще
больше давит на доллар, а реальная доходность в этом году прочно удерживается
на отрицательной территории после падения номинальных ставок и сравнительно
высоких инфляционных ожиданий в США.
Ранее "Комментарии" писали, что Правительство Украины
изыскивает способы финансирования борьбы с коронавирусом. Так, министры
собрались на внеочередное заседание, где и одобрили новые
займы. В частности, Кабмин решил отправить делегацию на переговоры с Международным банком реконструкции и
развития, где представители украинской стороны обсудят условия получения
кредита в рамках второго дополнительного финансирования в рамках проекта "Модернизация
системы социальной поддержки населения Украины". Цена вопроса составит 300 млн
долларов.
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