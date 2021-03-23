Курс валют на 24 марта: курс доллара в Украине снова вырос

Национальный банк Украины (НБУ) установил официальный курс гривны к доллару на 24 марта на уровне 27,73 грн за доллар. В то же время курс евро на среду установлен на уровне 32,93 грн за евро. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.



Курс доллара в Украине. Фото: Flickr

Официальный курс доллара за последний банковский день вырос на 4 копейки – сегодня он был на уровне 27,69 грн за долл. Официальный евро в течение банковского дня подешевел на 8 копеек – с 33,01 грн за евро.

Также Нацбанк установил курс банковских металлов на 24 марта. Стоимость золота установлена на уровне 48 081,57 грн за унцию, что на 137,2 грн больше, чем сегодня. Курс серебра установлен на уровне 700,99 грн за унцию – на 8,38 грн меньше, чем на 23 марта. Стоимость платины в среду будет на уровне 32 906,6 грн за унцию, что на 350,45 грн больше, чем сегодня.

Кроме того, курс Bitcoin по состоянию на вечер вторника составляет 55 017,9 долл. за монету.

Напомним, аналитик финансовой компании "Альпари" Максим Пархоменко обращает внимание на то, что на прошлой неделе курс доллара к гривне незначительно снизился на всех сегментах валютного рынка на 0,1-0,2%.

Так, в течение прошлой недели официальный курс доллара США, устанавливаемый НБУ, снизился с 27,70 до 27,68 грн (-0,1%). Спрос/предложение доллара на межбанке, по данным компании "УкрДилинг", за это же время снизились с 27,73/27,75 до 27,69/27,70 (-0,2%). Средние курсы покупки/продажи наличного доллара в банках за неделю снизились с 27,66/27,84 до 27,61/27,79 (-0,2%). При этом спред между средней покупкой и средней продажей сократился с 0,7% до 0,6%.

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