Нацбанк обновил курс валют: эксперт рассказал, что будет с долларом на следующей неделе

Национальный банк Украины (НБУ) установил официальный курс гривны к доллару на 22 марта на уровне 27,72 грн за доллар. В то же время курс евро на понедельник установлен на уровне 32,95 грн за евро. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.



Доллары. Фото из открытых источников

Официальный курс доллара за последний банковский день вырос на 4 копейки – сегодня он был на уровне 27,68 грн за долл. Официальный евро в течение банковского дня снизился на 3 копейки – с 32,98 грн за евро.

Также Нацбанк установил курс банковских металлов на 22 марта. Стоимость золота установлена на уровне 48 103,34 грн за унцию, что на 433,28 грн больше, чем сегодня. Курс серебра установлен на уровне 725,15 грн за унцию – на 7,61 грн больше, чем на 19 марта. Стоимость платины в понедельник будет на уровне 32 749,01 грн за унцию, что на 798,94 грн меньше, чем сегодня.

Кроме того, курс Bitcoin по состоянию на вечер пятницы составляет 58 569,5 долл. за монету.

Прогноз эксперта

Аналитик финансовой компании "Альпари" Максим Пархоменко обращает внимание на то, что на уходящей неделе курс доллара к гривне незначительно снизился на всех сегментах валютного рынка на 0,1-0,2%.

Так, с прошлого четверга официальный курс доллара США, устанавливаемый НБУ, снизился с 27,70 до 27,68 грн (-0,1%). Спрос/предложение доллара на межбанке, по данным компании "УкрДилинг", за это же время снизились с 27,73/27,75 до 27,69/27,70 (-0,2%). Средние курсы покупки/продажи наличного доллара в банках за неделю снизились с 27,66/27,84 до 27,61/27,79 (-0,2%). При этом спред между средней покупкой и средней продажей сократился с 0,7% до 0,6%.

Максим Пархоменко отмечает, что по результатам января-февраля 2021 года падение ВВП Украины составило 2,2% по сравнению с первыми двумя месяцами прошлого года, сообщил министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Игорь Петрашко. Министерство в первом квартале ожидает минус 3% и сохраняет годовой прогноз – рост ВВП на 4,6% по итогам 2021 года. Министр добавил, что прогноз министерства учитывает риски дополнительных локдаунов.

"На ближайшую неделю мы ожидаем незначительное снижение курса доллара к гривне. Доллар на межбанке будет торговаться через неделю вблизи 27,6 грн. Наличный доллар будет торговаться по 27,5/27,7 грн", – подытожил эксперт.

Отметим, выплаты украинским пенсионерам в среднем могут вырасти до 7 тысяч гривен. Такими абмициозными планами во время совещания у президента Владимира Зеленского поделилась глава Минсоцполитики Марина Лазебная. Учитывая довольно низкие социальные выплаты многим пенсионерам в целом, "Комментарии" обратились к экспертам с вопросом, насколько реальны изменения, и если да — то когда их ожидать.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!