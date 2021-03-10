Украинская пенсия в 7000 гривен: насколько реальны подобные выплаты

Выплаты украинским пенсионерам в среднем могут вырасти до 7 тысяч гривен. Такими абмициозными планами во время совещания у президента Владимира Зеленского поделилась глава Минсоцполитики Марина Лазебная. Учитывая довольно низкие социальные выплаты многим пенсионерам в целом, "Комментарии" обратились к экспертам с вопросам, насколько реальны изменения, и если да — то когда их ожидать.

Средняя пенсия в Украине может вырасти до 7000 гривен. Фото из открытых источников

Что планируется?

По словам Марины Лазебной, украинцам следует изменить свій подход к пенсионному обеспечению. В планах министерства — создание возможности получения так называемых накопительных пенсий. Как утверждает госпожа министр, в разработке находится система, которая позволит увеличить размер пенсий в полтора-три раза. При таких выплатах средний размер пенсионной получки в Украине достигнет 7000 гривен.

Помимо этого Лазебная утвержает, что в министерстве планируют разрешить передачу накопленных пенсионных средств по наследству.

"Страна катится в пропасть экономического кризиса"

Заместитель директора Украинского центра социальной аналитики Валерий Песецкий называет подобные заявления Лазебной очередным маниловским бредом, основанным на вере в "чудеса".

"Уже сегодня очевидно, что Пенсионный фонд — банкрот и живет исключительно за счет дотаций госбюджета. Госбюджет — тоже банкрот и живет исключительно за счет займов внутри страны и извне. Так что же станет источником роста пенсий, когда и нынешний уровень покрывать нечем? — вопрошает эксперт. — Неужели сами пенсионеры, которых принудят отчислять в частные пенсионные фонды. Но что и с чего? С долгов по коммунальным платежам?"

Валерий Песецкий подчеркивает, что здоровой и реальной базой для обеспечения социальных выплат в любом государстве является собственный экономический рост. Именно он дает возможность наращивать все виды доходов населения, включая пенсии.

"У мадам министра созрел план, как этот экономический рост обеспечить? Очень сомневаюсь. Страна катится в пропасть экономического кризиса, очевидность которого пока скрашивается займами под сумасбродные проценты. Однако пирамида рано или поздно рухнет — и долги, которые набрал Минфин, привлекая средства в госбюджет, лягут на плечи "пересичных" очень скоро. Потому просто смешно слушать подобные благоглупости", — резюмирует эксперт.

Чтобы накапливать, нужно изначально что-то иметь

Обеспечения своих граждан достойной пенсией — одна из ключевых задач власти, подчеркивает экономический эксперт, кандидат экономических наук Александр Вовченко. Но наша власть с этой задачей явно не справляется.

"Более 80% украинских пенсионеров получают пенсию до 4 тыс. грн, то есть, едва сводят концы с концами. И именно на эту категорию людей власти нужно обратить особое внимание, — считает эксперт. — В заявлении о вероятном увеличении пенсий до 7000 грн, говорится, опять-таки, о средней пенсии. А не о минимальной или такой, которую будет получать большинство наших пенсионеров. К тому же заявления пока остаются лишь заявлениями. Когда это будет? Дождется большинство пенсионеров реализации этих обещаний? Мы знаем, что есть немало прекрасных программ, которые прекрасно себе существуют только на бумаге, а не в жизни. Так, вот, нужно уже что-то делать, а не проговаривать ежедневную мантру о дефиците в Пенсионном фонде. А что, собственно, сделано, чтобы его не было?"

Александр Вовченко уверен, что, прежде всего, следует выводить экономику из тени, для чего — либерализовать трудовое законодательство, уменьшить налоговое бремя, которое давит на трудящихся.

"Нужно поощрять бизнес официально оформлять всех своих работников, способствовать созданию новых рабочих мест. У нас — колоссальные интеллектуальные, человеческие ресурсы. А вместо того, чтобы создавать благосостояние в своем государстве с достойными пенсиями для наших пенсионеров, людей вынуждают массово выезжать на заработки, — подчеркивает эксперт. — Пока мы не обеспечим наших граждан достойной работу у себя дома, разговаривать о высоких пенсиях можно будет еще очень долго. Это касается и накопительной системы: чтобы накапливать что-то, нужно это что-то иметь".

Напомним, ранее "Комментарии" более подробно выясняли, каким образом в Украине могут ввести принцип накопительной пенсии и насколько это будет выгодно.

Также на портале удастся узнать, когда в стране планируют в очередной раз повысить пенсионные выплаты.

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