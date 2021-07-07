Курс валют на 7 июля: насколько подешевел доллар

Национальный банк Украины (НБУ) установил официальный курс гривны к доллару на 7 июля на уровне 27,25 грн за доллар. В то же время курс евро на среду установлен на уровне 32,26 грн за евро. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.



Курс валют на 7 июля. Фото из открытых источников

Официальный курс доллара за последний день упал на 4 копейки – 6 июля доллар в Украине был на уровне 27,29 грн, официальный евро в течение дня подешевел на 11 копеек – с 32,37 грн за евро вчера.

Также Нацбанк установил курс банковских металлов на 7 июля. Стоимость золота установлена на уровне 49 330,4 грн за унцию, что на 446,47 грн дороже, чем днем ранее. Курс серебра установлен на уровне 727,12 грн за унцию – на 4,69 грн дороже, чем во вторник. Стоимость платины в среду будет на уровне 30 376,88 грн за унцию, что на 239,27 грн больше, чем вчера.

Кроме того, курс Bitcoin по состоянию на утро среды составляет 34 779,7 доллара за монету, курс Ethereum – 2388,90 долл.

Напомним, аналитик "Альпари" Вадим Иосуб рассказал, каким будет курс доллара в Украине в июле. По его мнению, фундаментально на валютном рынке ничего не поменялось. Экспортеры благодаря удачной внешней конъюнктуре чувствуют себя хорошо и предлагают рынку валюту. Он отмечает, что укрепление гривны, которое наблюдается с прошлой пятницы, – это продолжение устойчивого тренда, который наблюдается с конца апреля после технической коррекции в виде роста доллара с 15 по 24 июня. Валюты на рынке, даже при наличии фундаментальных причин для устойчивого тренда, не движутся под линейку в одну сторону, а совершают временные откаты (коррекции) в противоположную сторону. Ближайшей целью для снижения доллара может стать уровень 26,9 грн, говорит эксперт.

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