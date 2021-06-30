Доллар снова покатился вниз: какие прогнозы на июль

Доллар 29 июня после снижения по официальному курсу упал на межбанке до 27,17-27,18 грн. В течение рабочей недели с 29 июня по 2 июля курс останется стабильным или даже еще немного снизится. Доллар в Украине идет на снижение. С чем это связано? Какие прогнозы на июль? В чем украинцам лучше хранить свои сбережения? Эксперт оценил для портала "Комметарии"

Валюта (фото из открытых источников)

Как считает старший аналитик "Альпари" Вадим Иосуб, фундаментально на валютном рынке ничего не поменялось.

"Экспортеры, благодаря удачной внешней конъюнктуре чувствуют себя хорошо и предлагают рынку валюту. Укрепление гривны, которое наблюдается с прошлой пятницы – это продолжение устойчивого тренда, который наблюдается с конца апреля, после технической коррекции в виде роста доллара с 15 по 24 июня. Валюты на рынке, даже при наличии фундаментальных причин для устойчивого тренда, не движутся под линейку в одну сторону, а совершают временные откаты (коррекции) в противоположную сторону. Ближайшей целью для снижения доллара может стать уровень 26,9 грн", — рассказал эксперт.

По его словам. сбережения, как всегда, стоит диверсифицировать.

"Учитывая нынешнюю динамику, половину целесообразно хранить в гривне, вторую половину разделить между долларом и евро. Для более консервативных инвесторов можно посоветовать сбережения разделить поровну между этими тремя валютами. Долгосрочным риском для гривны остается возможность сворачивания реформ, и, как следствие, прекращение программы с МВФ", - добавил он.

Напомним, мировые фондовые индексы упали до четырехнедельного минимума после того, как неожиданное решение Федеральной резервной системы США на прошлой неделе снизило привлекательность более рискованных активов, в то время как доллар удерживал рост и находился вблизи 10-недельного максимума.

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