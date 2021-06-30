Доллар снова покатился вниз: какие прогнозы на июль

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Ольга Чародий
Доллар 29 июня после снижения по официальному курсу упал на межбанке до 27,17-27,18 грн. В течение рабочей недели с 29 июня по 2 июля курс останется стабильным или даже еще немного снизится. Доллар в Украине идет на снижение. С чем это связано? Какие прогнозы на июль? В чем украинцам лучше хранить свои сбережения? Эксперт оценил для портала "Комметарии"
Валюта (фото из открытых источников)
Как считает старший аналитик "Альпари" Вадим Иосуб,
фундаментально на валютном рынке ничего не поменялось.
По его словам. сбережения, как всегда, стоит
диверсифицировать.
Напомним, мировые фондовые индексы упали до четырехнедельного минимума после того, как неожиданное решение Федеральной резервной системы США на прошлой неделе снизило привлекательность более рискованных активов, в то время как доллар удерживал рост и находился вблизи 10-недельного максимума.
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