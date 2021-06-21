Мировые фондовые индексы рекордно снизились, а доллар вырос: названы причины

Мировые фондовые индексы упали до четырехнедельного минимума в понедельник после того, как неожиданное решение Федеральной резервной системы США на прошлой неделе снизило привлекательность более рискованных активов, в то время как доллар удерживал рост и находился вблизи 10-недельного максимума. Об этом пишет Reuters.



Курс доллара растет на мировых рынках

Европейские фондовые индексы открылись снижением, но общеевропейский индекс STOXX 600 свел на нет потери, что позволило ему быть конкурентоспособным и успешным. Этому способствовал рост немецких и итальянских акций.

Британский индекс FTSE 100 снизился на 0,05%, французский индекс CAC 40 упал на 0,3%, а испанский индекс IBEX 35 — на 0,6%.

Индекс MSCI All Country World, который отслеживает акции в 49 странах, снизился на 0,3% и торгуется на самом низком уровне с 24 мая.

Доходность 10-летних казначейских облигаций США упала до самого низкого уровня с 24 февраля – 1,3540%, в то время как доходность 30-летних облигаций упала до 1,9290% впервые с 11 февраля.

Доллар США колебался вблизи 10-недельного максимума, которого достиг в пятницу на фоне основных конкурентов, после своего самого большого недельного роста более чем за год.

Акции банков, энергетических компаний и других компаний, которые, как правило, чувствительны к колебаниям экономики, резко упали после заседания ФРС в среду, когда центральный банк застал инвесторов врасплох, ожидая повышения ставки на две четверти процентного пункта в 2023 году.

Президент ФРС Сент-Луиса Джеймс Буллард еще больше подогрел распродажу в пятницу, заявив, что переход к более быстрому ужесточению политики был естественным ответом на экономический рост и, в частности, инфляцию, которая двигалась быстрее, чем ожидалось, поскольку страна вновь открылась после пандемии коронавируса.

Ранее в Азии японский Nikkei снизился на 3,6% и впервые за месяц опустился ниже 28 000, в то время как самый широкий индекс акций Азиатско-Тихоокеанского региона MSCI за пределами Японии упал на 1,4%. Китайские голубые фишки потеряли 0,7%.

Фьючерсы на американские акции показали рост, а Уолл-стрит вновь откроется, поднявшись на 0,2% после снижения индекса S&P 500 в пятницу на 1,3%. Фьючерсы на Nasdaq выросли на 0,3%.

Евро торговался вблизи самого низкого уровня по отношению к доллару с 6 апреля на уровне 1,19 долл. за евро в понедельник, упав с 1,21 долл. за евро в прошлый вторник.

Фунт стерлингов немного восстановился, торгуясь на 0,3% выше уровня в 1,3836 долл. за фунт после достижения самого низкого уровня с 16 апреля в пятницу.

Валюты, привязанные к сырьевым товарам, также пострадали: австралийский доллар колеблется выше шестимесячного минимума в 0,7495 долл.

Более сильный доллар также оказал давление на криптовалюты: биткоин упал на 4,2% – до примерно 34 112 долл. за монету, в то время как более мелкий конкурент Ethereum потерял 5,7%, снизившись до 2115 долл.

Золото подскочило на 1,1% – до 1782,90 долл. за унцию в понедельник, надеясь прервать шестидневную полосу потерь, но все еще оставалось вблизи самого низкого уровня с начала мая.

Трехмесячная медь на Лондонской бирже металлов упала до самого низкого уровня с 15 апреля после падения на 8,6% на прошлой неделе – самого большого недельного падения с марта 2020 года.

Сырая нефть росла второй день подряд, подкрепленная высоким спросом в течение летнего сезона и паузой в переговорах по возобновлению ядерной сделки с Ираном, что может указывать на задержку возобновления поставок от производителя ОПЕК.

Фьючерсы на нефть марки Brent выросли на 0,2% – до 73,64 долл. за баррель, в то время как американская нефть марки West Texas Intermediate (WTI) выросла на 0,3% – до 71,83 долл. за баррель.

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