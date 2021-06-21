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Главная Новости Бизнес экономика Мировые фондовые индексы рекордно снизились, а доллар вырос: названы причины
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Мировые фондовые индексы рекордно снизились, а доллар вырос: названы причины

Биткоин и эфириум также начали неделю со снижения стоимости

сегодня, 12:20
Автор:

Татьяна Веремеева

Мировые фондовые индексы упали до четырехнедельного минимума в понедельник после того, как неожиданное решение Федеральной резервной системы США на прошлой неделе снизило привлекательность более рискованных активов, в то время как доллар удерживал рост и находился вблизи 10-недельного максимума. Об этом пишет Reuters.

Мировые фондовые индексы рекордно снизились, а доллар вырос: названы причины

Курс доллара растет на мировых рынках

Европейские фондовые индексы открылись снижением, но общеевропейский индекс STOXX 600 свел на нет потери, что позволило ему быть конкурентоспособным и успешным. Этому способствовал рост немецких и итальянских акций.

Британский индекс FTSE 100 снизился на 0,05%, французский индекс CAC 40 упал на 0,3%, а испанский индекс IBEX 35 — на 0,6%.

Индекс MSCI All Country World, который отслеживает акции в 49 странах, снизился на 0,3% и торгуется на самом низком уровне с 24 мая.

Доходность 10-летних казначейских облигаций США упала до самого низкого уровня с 24 февраля –  1,3540%, в то время как доходность 30-летних облигаций упала до 1,9290% впервые с 11 февраля.

Доллар США колебался вблизи 10-недельного максимума, которого достиг в пятницу на фоне основных конкурентов, после своего самого большого недельного роста более чем за год.

Акции банков, энергетических компаний и других компаний, которые, как правило, чувствительны к колебаниям экономики, резко упали после заседания ФРС в среду, когда центральный банк застал инвесторов врасплох, ожидая повышения ставки на две четверти процентного пункта в 2023 году.

Президент ФРС Сент-Луиса Джеймс Буллард еще больше подогрел распродажу в пятницу, заявив, что переход к более быстрому ужесточению политики был естественным ответом на экономический рост и, в частности, инфляцию, которая двигалась быстрее, чем ожидалось, поскольку страна вновь открылась после пандемии коронавируса.

Ранее в Азии японский Nikkei снизился на 3,6% и впервые за месяц опустился ниже 28 000, в то время как самый широкий индекс акций Азиатско-Тихоокеанского региона MSCI за пределами Японии упал на 1,4%. Китайские голубые фишки потеряли 0,7%.

Фьючерсы на американские акции показали рост, а Уолл-стрит вновь откроется, поднявшись на 0,2% после снижения индекса S&P 500 в пятницу на 1,3%. Фьючерсы на Nasdaq выросли на 0,3%.

Евро торговался вблизи самого низкого уровня по отношению к доллару с 6 апреля на уровне 1,19 долл. за евро в понедельник, упав с 1,21 долл. за евро в прошлый вторник.

Фунт стерлингов немного восстановился, торгуясь на 0,3% выше уровня в 1,3836 долл. за фунт после достижения самого низкого уровня с 16 апреля в пятницу.

Валюты, привязанные к сырьевым товарам, также пострадали: австралийский доллар колеблется выше шестимесячного минимума в 0,7495 долл.

Более сильный доллар также оказал давление на криптовалюты: биткоин упал на 4,2% – до примерно 34 112 долл. за монету, в то время как более мелкий конкурент Ethereum потерял 5,7%, снизившись до 2115 долл.

Золото подскочило на 1,1% – до 1782,90 долл. за унцию в понедельник, надеясь прервать шестидневную полосу потерь, но все еще оставалось вблизи самого низкого уровня с начала мая.

Трехмесячная медь на Лондонской бирже металлов упала до самого низкого уровня с 15 апреля после падения на 8,6% на прошлой неделе – самого большого недельного падения с марта 2020 года.

Сырая нефть росла второй день подряд, подкрепленная высоким спросом в течение летнего сезона и паузой в переговорах по возобновлению ядерной сделки с Ираном, что может указывать на задержку возобновления поставок от производителя ОПЕК.

Фьючерсы на нефть марки Brent выросли на 0,2% – до 73,64 долл. за баррель, в то время как американская нефть марки West Texas Intermediate (WTI) выросла на 0,3% – до 71,83 долл. за баррель.

Ранее "Комментарии" писали, какая валюта может занять место доллара.


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Источник: https://www.reuters.com/article/us-global-markets/global-stocks-sink-to-four-week-low-dollar-stands-tall-idUSKCN2DX05G
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