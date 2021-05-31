Какая валюта может занять место доллара

Основатель компании Bridgewater Associates Рэй Далио заявил, что китайский юань скоро может стать мировой резервной валютой. Об этом миллиардер заявил в интервью изданию CNBC Managing Asia.

Юань может стать мировой резервной валютой. Фото из открытых источников

По его мнению, уже в ближайшие несколько лет место американского доллара может занять китайская валюта.

Рэй уверен, что в ближайшее время с помощью юаня в мире будет проводиться намного больше финансовых транзакций. Благодаря этому он получит широкое распространение на международном уровне.

В том же интервью для CNBC Рэй заявил, что цифровой юань сможет стать конкурентом криптовалюте Bitcoin. Однако отметил, что, по его мнению, у юаня не получится захватить рынок криптовалют.

Ранее миллиардер заявлял, что владеет биткоинами и считает, что хранить деньги в такой валюте лучше, чем в золоте.

Для справки: Рэй Далио основал свою инвестиционную компанию Bridgewater Associates в 1975 году. Она занимается обслуживанием институциональных клиентов, включая пенсионные фонды и центральные банки различных стран мира.

Напомним, ранее издание "Комментарии" сообщало о том, что старший стратег Bloomberg Intelligence Майк МакГлоун предрекает криптовалюте Bitcoin скорый взлет. По его мнению, на данный момент валюта находится в стадии бычьего рынка.

Также издание информировало о том, что компания миллиардера Илона Маска Tesla больше не будет принимать биткоины в качестве платы за свою продукцию. Однако Маск заявил, что после того, как добыча Bitcoin станет менее пагубно влиять на окружающую среду, Tesla может пересмотреть свое решение.

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